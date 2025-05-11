Genç Yaşta Evlenip Yuva Kurmak İçin Yaratılmış Burçlar

Oğlak burcu, olgunluk ve sorumlulukla doğar. Genç yaşta bile çoğu zaman 'yaşının ötesinde biri' gibi davranır. Hayata karşı net hedefleri ve uzun vadeli planları vardır. Evlilik, onun gözünde sadece bir aşk hikâyesi değil; birlikte büyüyeceği, başarıya ulaşacağı bir ortaklıktır. Geleneksel değerlere sıkı sıkıya bağlı olan Oğlak, genç yaşta evlenmeyi bir görev değil, bir strateji olarak görür. Hem duygusal hem de yapısal olarak evliliğe hazırdır.