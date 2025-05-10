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Hepimiz Yanlış Yapıyormuşuz! Sabah Alarmının Nasıl Seçileceğini Açıklayan Kullanıcı Ezber Bozdu

Hepimiz Yanlış Yapıyormuşuz! Sabah Alarmının Nasıl Seçileceğini Açıklayan Kullanıcı Ezber Bozdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.05.2025 - 00:58

İçerik Devam Ediyor

Sabahları uyanmak için en gürültülü alarmı seçiyoruz. Ne kadar sesli olursa o kadar hızlı uyanacağımızı düşünüyoruz. TikTok'ta @zihnibassaray kullanıcı adlı içerik üreticisi, sabahları çalan o sert ve ani alarmların vücuttaki kortizol seviyesini yükselttiğini, yani stresi tavan yaptırdığını söylüyor. Peki bunun yerine ne yapmalı?

Cevabı içeriğin devamında...

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O videoyu beraber izleyelim...

Telefonlarda farklı alarm sesleri var.

Telefonlarda farklı alarm sesleri var.

Sizler de takdir ederiniz ki aniden uyanmak için daha sesli alarmlar tercih ediyoruz. Halbuki @zihnibassaray isimli bir TikTok kullanıcısı, aşırı sesli alarmların kortizol seviyesini yükselttiğini öne sürdü. Onun yerine daha 'sakin' alarmlar tercih edilmesini önerdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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