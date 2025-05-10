Hepimiz Yanlış Yapıyormuşuz! Sabah Alarmının Nasıl Seçileceğini Açıklayan Kullanıcı Ezber Bozdu

Sabahları uyanmak için en gürültülü alarmı seçiyoruz. Ne kadar sesli olursa o kadar hızlı uyanacağımızı düşünüyoruz. TikTok'ta @zihnibassaray kullanıcı adlı içerik üreticisi, sabahları çalan o sert ve ani alarmların vücuttaki kortizol seviyesini yükselttiğini, yani stresi tavan yaptırdığını söylüyor. Peki bunun yerine ne yapmalı?

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