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Yılların Geleneği Sona Eriyor! Meksika'daki Boğa Güreşleri Resmi Olarak Yasaklandı

Yılların Geleneği Sona Eriyor! Meksika'daki Boğa Güreşleri Resmi Olarak Yasaklandı

Meksika
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 22:38

Meksika’da yüzyıllardır süregelen boğa güreşleri geleneği, ülke genelinde art arda alınan yasak kararlarıyla yeni bir döneme giriyor. Hayvan hakları savunucularının yıllardır dile getirdiği talepler doğrultusunda, bazı eyaletlerde boğa güreşleri tamamen yasaklanırken; başkentte ise yalnızca “şiddetsiz” ve “kan akmayan” gösterilere izin verilecek şekilde kapsamlı bir kısıtlama getirildi.

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Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
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Meksika’da uzun yıllardır süregelen boğa güreşi geleneği, son dönemde alınan kararla birlikte kısıtlandı.

Meksika’da uzun yıllardır süregelen boğa güreşi geleneği, son dönemde alınan kararla birlikte kısıtlandı.

Ülkede artan hayvan hakları savunuculuğu ve kamuoyu baskısı, eyalet yönetimlerini harekete geçirmiş durumda. Nisan 2025 itibarıyla Michoacán eyaleti, boğa güreşlerini yasaklayan altıncı bölge oldu. Daha önce Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo ve Sinaloa eyaletleri de benzer yasaklar getirmişti.

Asıl dikkat çeken karar başkentten geldi.

Asıl dikkat çeken karar başkentten geldi.

Mart ayında şehir meclisinde yapılan oylamada, boğaların öldürüldüğü ya da yaralandığı geleneksel güreşlerin yasaklanması yönünde karar alındı. 61 meclis üyesinin kabul, yalnızca bir üyenin ret oyu verdiği yasa kapsamında kentte artık “şiddetsiz” boğa güreşi gösterileri düzenlenebilecek. Ayrıca etkinlik süreleri de sınırlandırılacak.

Alınan kararlar hayvan hakları savunucuları tarafından sevinçle karşılanırken, boğa güreşlerini kültürel bir değer olarak gören kesimlerde ise tepkiye yol açtı. Yasaklara karşı çıkanlar, bu tür uygulamaların Meksika'nın tarihi ve kimliğine zarar verdiğini savunuyor. Ancak son yıllarda özellikle genç nüfus arasında bu gösterilere yönelik ciddi bir karşı duruş olduğu görülüyor. Boğaların arenalarda öldürülmesini eğlence değil, şiddet olarak tanımlayan bir kesim geleneksel etkinliklerin günümüz etik değerlerine uygun şekilde yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyor.

Meksika’da boğa güreşleriyle ilgili yasal düzenlemelerin artarak devam etmesi beklenirken, konunun önümüzdeki dönemde ülke genelinde daha geniş kapsamlı bir tartışmaya dönüşmesi kısa vadede her an gündeme gelebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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