Yılların Geleneği Sona Eriyor! Meksika'daki Boğa Güreşleri Resmi Olarak Yasaklandı

Mart ayında şehir meclisinde yapılan oylamada, boğaların öldürüldüğü ya da yaralandığı geleneksel güreşlerin yasaklanması yönünde karar alındı. 61 meclis üyesinin kabul, yalnızca bir üyenin ret oyu verdiği yasa kapsamında kentte artık “şiddetsiz” boğa güreşi gösterileri düzenlenebilecek. Ayrıca etkinlik süreleri de sınırlandırılacak.

Alınan kararlar hayvan hakları savunucuları tarafından sevinçle karşılanırken, boğa güreşlerini kültürel bir değer olarak gören kesimlerde ise tepkiye yol açtı. Yasaklara karşı çıkanlar, bu tür uygulamaların Meksika'nın tarihi ve kimliğine zarar verdiğini savunuyor. Ancak son yıllarda özellikle genç nüfus arasında bu gösterilere yönelik ciddi bir karşı duruş olduğu görülüyor. Boğaların arenalarda öldürülmesini eğlence değil, şiddet olarak tanımlayan bir kesim geleneksel etkinliklerin günümüz etik değerlerine uygun şekilde yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyor.

Meksika’da boğa güreşleriyle ilgili yasal düzenlemelerin artarak devam etmesi beklenirken, konunun önümüzdeki dönemde ülke genelinde daha geniş kapsamlı bir tartışmaya dönüşmesi kısa vadede her an gündeme gelebilir.