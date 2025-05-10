Yılların Geleneği Sona Eriyor! Meksika'daki Boğa Güreşleri Resmi Olarak Yasaklandı
Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
Meksika’da yüzyıllardır süregelen boğa güreşleri geleneği, ülke genelinde art arda alınan yasak kararlarıyla yeni bir döneme giriyor. Hayvan hakları savunucularının yıllardır dile getirdiği talepler doğrultusunda, bazı eyaletlerde boğa güreşleri tamamen yasaklanırken; başkentte ise yalnızca “şiddetsiz” ve “kan akmayan” gösterilere izin verilecek şekilde kapsamlı bir kısıtlama getirildi.
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Meksika’da uzun yıllardır süregelen boğa güreşi geleneği, son dönemde alınan kararla birlikte kısıtlandı.
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Asıl dikkat çeken karar başkentten geldi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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