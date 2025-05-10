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'Güvenilmez İnsan Yüzü' Nasıl Olur? Fizyonomistin İlginç Tespitleri Yorum Yağmuruna Tutuldu

'Güvenilmez İnsan Yüzü' Nasıl Olur? Fizyonomistin İlginç Tespitleri Yorum Yağmuruna Tutuldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 20:13

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Fizyonomist Emre Akbulut'un yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Karşısındakinin güvenilir olup olmadığını sadece yüz hatlarına bakarak anlayabileceğimizi iddia eden Akbulut, özellikle asimetrik yüz yapılarının bir tür alarm işareti olduğunu söyledi. Dudak kenarındaki ince çizgilerden ‘yalancı gülüş’e kadar birçok detayı yorumladığı video kısa sürede viral oldu.

İşte o video!

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Öncelikle isterseniz, videoyu birlikte izleyelim...

Fizyonomist Emre Akbulut, katıldığı programda 'güvenilmez' yüz tipini anlattı.

Fizyonomist Emre Akbulut, katıldığı programda 'güvenilmez' yüz tipini anlattı.

Karşı tarafın yüzündeki asimetrilerin büyük bir 'güvensizlik' işareti olduğunu öne süren Akbulut, devamında dudak kenarındaki çizgilerin 'yalancı gülüş' olabileceğini de söyledi. O ilginç tespitlerle dolu video kısa zamanda viral oldu.

Gelen yorumlar da şu şekildeydi:

Gelen yorumlar da şu şekildeydi:
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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