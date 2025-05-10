'Güvenilmez İnsan Yüzü' Nasıl Olur? Fizyonomistin İlginç Tespitleri Yorum Yağmuruna Tutuldu

Fizyonomist Emre Akbulut'un yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Karşısındakinin güvenilir olup olmadığını sadece yüz hatlarına bakarak anlayabileceğimizi iddia eden Akbulut, özellikle asimetrik yüz yapılarının bir tür alarm işareti olduğunu söyledi. Dudak kenarındaki ince çizgilerden ‘yalancı gülüş’e kadar birçok detayı yorumladığı video kısa sürede viral oldu.

İşte o video!