Akrep Dolunayına Günler Kaldı: Hangi Burçlar Bu Süreçte En Çok Etkilenecek?

Dolunay sırasında Güneş’in Boğa burcunda olması, bu burcun dolunaydan doğrudan etkileneceğini gösteriyor. Uranüs’ün Boğa burcuna yaptığı temas, bireysel özgürlüğün önemini vurgularken, Boğalar kendi kimliklerini daha özgür bir şekilde ortaya koymak isteyebilir.

Topluluk ve arkadaş çevresini temsil eden alanda yer alan Satürn, bazı sosyal bağların sona erebileceğini ya da sınanabileceğini işaret ediyor. Boğa burçları için ilişkilerde eleme zamanı olabilir. Dolunayın ortaklıklar evinde gerçekleşmesi, özellikle arkadaşlık ilişkilerinde bir dönüm noktasına gelindiğine işaret ediyor. Bu süreçte destek görmeyen kişilerden uzaklaşmak, Boğa burçlarını gerçek dostlarına yaklaştırabilir.