Akrep Dolunayına Günler Kaldı: Hangi Burçlar Bu Süreçte En Çok Etkilenecek?
Kaynak: https://www.today.com/life/astrology/...
Akrep burcunda gerçekleşecek dolunay, gökyüzünde derin bir dönüşüm enerjisi yaratırken bazı burçlar bu süreçten çok daha yoğun şekilde etkilenecek. Duygusal yüzleşmeler, beklenmedik kararlar ve radikal değişimler kapıda. Özellikle değişime dirençli yapısıyla bilinen bazı burçlar için bu dönem, konfor alanını terk etmek anlamına gelebilir. Peki bu güçlü dolunaydan en çok kimler etkilenecek?
Gelin, birlikte öğrenelim...
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12 Mayıs'ta Akrep Dolunayı Başlıyor!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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