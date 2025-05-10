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Akrep Dolunayına Günler Kaldı: Hangi Burçlar Bu Süreçte En Çok Etkilenecek?

Akrep Dolunayına Günler Kaldı: Hangi Burçlar Bu Süreçte En Çok Etkilenecek?

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 18:23

Akrep burcunda gerçekleşecek dolunay, gökyüzünde derin bir dönüşüm enerjisi yaratırken bazı burçlar bu süreçten çok daha yoğun şekilde etkilenecek. Duygusal yüzleşmeler, beklenmedik kararlar ve radikal değişimler kapıda. Özellikle değişime dirençli yapısıyla bilinen bazı burçlar için bu dönem, konfor alanını terk etmek anlamına gelebilir. Peki bu güçlü dolunaydan en çok kimler etkilenecek?

Gelin, birlikte öğrenelim...

Kaynak: https://www.today.com/life/astrology/...
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12 Mayıs'ta Akrep Dolunayı Başlıyor!

12 Mayıs'ta Akrep Dolunayı Başlıyor!

12 Mayıs'ta Akrep burcunda gerçekleşecek dolunay, özellikle sabit burçları yoğun şekilde etkisi altına alacak. Sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova, bu dönemde değişime zorlanacak ve alışkanlıklarını sorgulamak durumunda kalacak.

Dolunayın gerçekleştiği Akrep burcu, dönüşüm ve derinleşme temalarıyla ilişkilidir. Bu süreçte Satürn ve Uranüs’ün dolunaya yaptığı açılar, hem sınırlayıcı etkileri hem de özgürleştirici kırılmaları beraberinde getiriyor. Bu kombinasyon, bazı değişimlerin zorlayıcı ama gerekli adımlarla gerçekleşeceğini işaret ediyor. İşte 12 Mayıs Akrep dolunayının sabit burçlara etkileri...

Boğa Burcu

Dolunay sırasında Güneş’in Boğa burcunda olması, bu burcun dolunaydan doğrudan etkileneceğini gösteriyor. Uranüs’ün Boğa burcuna yaptığı temas, bireysel özgürlüğün önemini vurgularken, Boğalar kendi kimliklerini daha özgür bir şekilde ortaya koymak isteyebilir.

Topluluk ve arkadaş çevresini temsil eden alanda yer alan Satürn, bazı sosyal bağların sona erebileceğini ya da sınanabileceğini işaret ediyor. Boğa burçları için ilişkilerde eleme zamanı olabilir. Dolunayın ortaklıklar evinde gerçekleşmesi, özellikle arkadaşlık ilişkilerinde bir dönüm noktasına gelindiğine işaret ediyor. Bu süreçte destek görmeyen kişilerden uzaklaşmak, Boğa burçlarını gerçek dostlarına yaklaştırabilir.

Aslan Burcu

Aslan burçları bu dolunaydan hem kariyer hem de aile yaşamı açısından etkilenecek. Uranüs’ün 10. evden yaptığı transit, iş hayatında farklı, yenilikçi fırsatların gündeme gelebileceğini gösteriyor. Aslan burçları geleneksel kalıplardan sıyrılarak daha modern bir yola yönelebilir.

Öte yandan, dolunay 4. evde gerçekleştiğinden ev ve aileyle ilgili konular da ön planda olacak. Aileye daha fazla zaman ayırmak ve ortak etkinliklere yönelmek gündeme gelebilir. Satürn’ün ortak kaynaklar alanındaki etkisi ise maddi sıkışmaları beraberinde getirebilir. Özellikle kredi kartı ve vergi ödemelerinde dikkatli olmak ve bütçe planlaması yapmak bu süreçte önem kazanıyor.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Dolunayın burçta gerçekleşmesi, Akrep burçları için yeni bir içsel dönem anlamına geliyor. Bu dönem, kişisel gelişim ve ruhsal derinleşme açısından son derece dönüştürücü olabilir. Akrepler, hedeflerine daha fazla odaklanarak hayallerini gerçekleştirme gücünü kendilerinde bulabilir.

Ancak Uranüs’ün karşıt burç olan Boğa’da bulunması, ikili ilişkilerde beklenmedik gelişmelere yol açabilir. Partnerle yaşanabilecek gerilimler karşısında Akrep burçlarının esneklik göstermesi önemli olacak. Tarafların birbirine alan tanıması durumunda ilişki güçlenerek devam edebilir.

Kova Burcu

Kova burçları için bu dolunay; iş yaşamı ve ailevi konular başta olmak üzere pek çok alanda dönüşüm getiriyor. Dolunay, kariyer alanında bir projenin sona ermesi ya da yeni bir başlangıç yapılması anlamına gelebilir. Bazı Kova’lar mevcut işlerinden ayrılmak ve yeni fırsatlara yönelmek isteyebilir.

Yönetici gezegen Uranüs’ün aile evinde transitte olması, ev değişikliği ya da dekorasyon gibi yenilikleri gündeme taşıyabilir. Ayrıca aile ilişkileri de bu dönemde önem kazanıyor. Satürn’ün aile evindeki konumu, bağların güçlenmesine ve sorumlulukların ciddiyetle ele alınmasına işaret ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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