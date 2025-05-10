Tüp Mide Ameliyatı Olmak İçin İstanbul'a Gelen Turistin Son Hali Şaşırttı

Herhangi bir sarkık deri aldırma işlemi geçirmemiş olsa da Jade, spor salonunda ciddi emek harcadığını vurguladı.

Ve bu emeğin karşılığını aldığı açıkça görülüyor. Jade, “57 kilo verdim. Hiç bu kadar mutlu ya da sağlıklı hissetmemiştim.” diyerek sevincini paylaştı.

Şu anda ameliyat öncesindeki halini “kendisi gibi görmediğini” söyleyen Jade, yeni görünümünden “son derece memnun” olduğunu ifade etti.

Bu sürecin bir yolculuk”olduğunu kabul eden Jade, gelecekteki ameliyat planları hakkında ise şu ifadeyi kullandı: “Karın germe ve meme dikleştirme ameliyatı olmak isterim ama bunları yaptırmadan da da yaşayabilirim.”