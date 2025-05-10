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Tüp Mide Ameliyatı Olmak İçin İstanbul'a Gelen Turistin Son Hali Şaşırttı

Tüp Mide Ameliyatı Olmak İçin İstanbul'a Gelen Turistin Son Hali Şaşırttı

Ameliyat
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 17:33

Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye gelip İstanbul’da tüp mide ameliyatı olan Jade isimli kadın, geçirdiği inanılmaz fiziksel değişimle sosyal medyada gündem oldu. Kilo sorunlarıyla uzun yıllar mücadele eden ve vücuduyla barışık olmadığını dile getiren Jade, operasyon sonrası tam 57 kilo vererek adeta bambaşka biri haline geldi.

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Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/348...
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Geçtiğimiz günlerde Jade isimli bir kadın, İstanbul'da mide ameliyatı olmaya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Jade isimli bir kadın, İstanbul'da mide ameliyatı olmaya geldi.

Kilo vermeden önce, Jade vücudu konusunda “oldukça mutsuz” hissettiğini belirtti.

Ancak, Türkiye’de ortalama maliyeti 2.500 ila 4.500 sterlin (130 bin ila 200 bin TL) arasında değişen bu ameliyat sonrasında Jade, tam tamına 57 kilogram kaybetti.

Geçirdiği büyük değişimi gururla paylaşan Jade, sosyal medyada kilo verme sürecine ait fotoğraflarını yayımladı.

Ameliyatın ardından ihtiyaç duyduğu “motivasyonu” kazandığını ve sonrasında kalori sayımına başladığını doğrulayan Jade, egzersize de daha fazla odaklandığını belirtti.

Ameliyatın ardından ihtiyaç duyduğu “motivasyonu” kazandığını ve sonrasında kalori sayımına başladığını doğrulayan Jade, egzersize de daha fazla odaklandığını belirtti.

Herhangi bir sarkık deri aldırma işlemi geçirmemiş olsa da Jade, spor salonunda ciddi emek harcadığını vurguladı.

Ve bu emeğin karşılığını aldığı açıkça görülüyor. Jade, “57 kilo verdim. Hiç bu kadar mutlu ya da sağlıklı hissetmemiştim.” diyerek sevincini paylaştı.

Şu anda ameliyat öncesindeki halini “kendisi gibi görmediğini” söyleyen Jade, yeni görünümünden “son derece memnun” olduğunu ifade etti.

Bu sürecin bir yolculuk”olduğunu kabul eden Jade, gelecekteki ameliyat planları hakkında ise şu ifadeyi kullandı: “Karın germe ve meme dikleştirme ameliyatı olmak isterim ama bunları yaptırmadan da da yaşayabilirim.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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