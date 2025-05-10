Tüp Mide Ameliyatı Olmak İçin İstanbul'a Gelen Turistin Son Hali Şaşırttı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/348...
Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye gelip İstanbul’da tüp mide ameliyatı olan Jade isimli kadın, geçirdiği inanılmaz fiziksel değişimle sosyal medyada gündem oldu. Kilo sorunlarıyla uzun yıllar mücadele eden ve vücuduyla barışık olmadığını dile getiren Jade, operasyon sonrası tam 57 kilo vererek adeta bambaşka biri haline geldi.
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Geçtiğimiz günlerde Jade isimli bir kadın, İstanbul'da mide ameliyatı olmaya geldi.
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Ameliyatın ardından ihtiyaç duyduğu “motivasyonu” kazandığını ve sonrasında kalori sayımına başladığını doğrulayan Jade, egzersize de daha fazla odaklandığını belirtti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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