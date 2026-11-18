Cambridge Sözlüğü 2026'nın Kelimesini Seçti
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Cambridge Sözlüğü, 2026 yılının kelimesini 'human' yani 'insan' olarak açıkladı. Sözlük kelimeyi 'tanrılardan, hayvanlardan ya da makinelerden farklı olarak insanlara özgü nitelik, kusur ve duygulara sahip olan' şeklinde tanımlıyor. Seçimin arkasında yapay zekanın hızla yayılması ve pek çok kişinin işini makinelere kaptırma kaygısı yatıyor. Cambridge University Press yönetim kurulu üyesi Francesca Woodward, kelimenin 2026'nın ruhunu yakaladığını söyledi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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