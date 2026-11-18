Woodward, insanların son dönemde insan olmanın anlamını ciddi biçimde düşündüğünü söyledi. İnsanların kendilerine 'insan' kelimesinin neyi ifade ettiğini hatırlatmaya çalıştığını da ekledi.

Sözlük bilimci Colin McIntosh de yapay zekanın insan olmaya dair konuşma biçimimizi değiştirdiğini belirtti. McIntosh, düşünme işini makinelere devrettiğimizde neler kaybedebileceğimize dair endişelerin, yapay zekaya ne kadar bel bağladığımızı yeniden gözden geçirmemize yol açtığını anlattı. Sözlük ekibi, kelimenin insan yapımı anlamındaki 'human-made' ve insan yazar anlamındaki 'human author' gibi ifadelerde giderek daha sık kullanıldığını da fark etti.

Cambridge Üniversitesi'nden bilim felsefecisi Tom McClelland ise seçimi 'çok ilginç' bulduğunu, çünkü insanlık anlayışımızın şu sıralar değiştiğini söyledi. McClelland, insan zihniyle yapay zihin arasındaki farkı anlamaya çalıştıklarını belirterek 'Bizi ayıran şey bilinç mi, yaratıcılık mı yoksa şefkat mi?' diye sordu.