Giresun’da Bir Köy Hala Islıkla Haberleşiyor: Dilleri UNESCO Listesinde!

Konuşma, parmaklar, dil, diş, dudaklar ve yanaklarla çıkarılan tiz ıslıklara dayanıyordu. Köylüler 'tamam' gibi kısa bir sözü de 'Yarın bizimle fındık toplamaya gelir misin?' gibi uzun bir soruyu da ıslıkla iletebiliyordu. Sesler kuş cıvıltısını andırdığı için köyde bu iletişim biçimine kuş dili deniyordu.

Cep telefonlarından önce bu ıslıklar, dik arazide birbirinden uzak evler arasında haberleşmeyi sağlıyordu. Bir zamanlar Trabzon, Rize, Ordu, Artvin ve Bayburt'un dağ ve vadilerinde yaygın olan yöntem, 2017'de yalnızca çobanlar arasında ve Kuşköy'de yaşıyordu.

Teknoloji bölgeye ulaştıkça ıslıkların yerini daha özel, 160 karakterlik kısa mesajlar almaya başladı.