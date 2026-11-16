Giresun’da Bir Köy Hala Islıkla Haberleşiyor: Dilleri UNESCO Listesinde!
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2017'de Giresun'un Çanakçı ilçesinde yaklaşık 10 bin kişi kuş sesini andıran bir ıslık diliyle haberleşiyordu. Köyde kuş dili denen bu konuşma biçimi parmak, dil, diş, dudak ve yanakla çıkarılan seslerle kuruluyordu. UNESCO, Aralık 2017'de kuş dilini acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine aldı. Cep telefonlarının yaygınlaşması ve gençlerin ilgisizliği, dilin birkaç kuşak içinde kaybolma riskini doğuruyordu.
Kuş dili, uzak evleri birbirine bağlayan ıslıklarla konuşulan bir iletişim yoluydu.
Kuş dili 2017'de UNESCO'nun acil koruma listesine girdi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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