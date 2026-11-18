Onlarca Yıldır Ormanda İzole Yaşayan Awá Halkı Köye Geldi: 20 Kişi Yiyecek İstedi, Ormana Döndü
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Brezilya'nın Maranhão eyaletinde yıllardır dış dünyayla teması olmayan Awá-Guajá halkından yaklaşık 20 kişi, Arariboia Yerli Toprağı'ndaki Tawari köyüne yaklaştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, Guajajara halkının verdiği meyve ve yer elmasını alıp kısa süre sonra ormana geri döndü. Karşılaşmanın nedeni henüz netlik kazanmadı; yetkililer grubu hastalık riskine karşı yakından izliyor.
Kaynak: Metropoles, Survival International
Yaklaşık 20 kişilik Awá grubu Tawari köyüne yaklaştı, yiyecek alıp ormana geri döndü.
Survival International'a göre izole Awá, topraklarını dört bir yandan saran işgalcilerin baskısı altında.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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