Olay 16 Kasım Pazartesi günü, Maranhão eyaletindeki Arariboia Yerli Toprağı'nda, Guajajara (Tenetehar) halkının yaşadığı Tawari köyü yakınında yaşandı. Survival International'a göre yaklaşık 20 Awá, bölgedeki bir Funai kontrol noktasının yakınında köylülerle karşılaştı. Grupta erkekler, kadınlar ve çocuklar vardı; bazıları ok ve yay taşıyordu. Guajajara'lar onlara meyve ve yer elması (inhame) verdi, Awá'lar yiyecekleri alıp ormana döndü. Karşılaşma, köy sakinlerinin çektiği görüntülerle kayda geçti.

Neden köye geldikleri bilinmiyor. Bölgedeki yerli örgütlerin koordinasyonu Coapima, grubun çocuklarında ve yaşlılarında belirgin bir zayıflık gözlendiğini duyurdu; ancak ortada resmi bir yetersiz beslenme teşhisi yok. Guajajara toprak koruyucuları ise ormandaki durumun 'zorlayıcı' olduğunu belirterek yetkili kurumlardan acil önlem istedi.

Funai, görüntüleri incelediğini, devletin temas aramadığını ve temassızlık politikasının sürdüğünü açıkladı. Kurum özel koruma ekipleri ve sağlık görevlileri gönderdi, federal hükümet de bölgedeki çalışmaları yönetmek için bir 'Durum Odası' kurdu. Yerli Halklar Bakanlığı önceliğin Awá'nın 'yaşamının, sağlığının ve özerkliğinin korunması' olduğunu belirtti. Asıl endişe hastalıklar: uzun süredir dış dünyayla temas etmeyen toplulukların bağışıklığı, dışarıdan gelen enfeksiyonlara karşı savunmasız olabiliyor.