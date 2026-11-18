Bugün dünyanın dört bir yanında tanınan Hollywood yıldızları, pop ikonları ve sinema efsaneleri bir zamanlar okul sıralarında, ilk işlerinde, çocukluk evlerinde ya da kariyerlerinin henüz başındaki sahnelerde objektife yakalanmış sıradan birer gençti. Keanu Reeves'in 1984'teki gülümsemesinden Elon Musk'ın 17 yaşındaki haline, Rihanna'nın bebeklik karesinden Marilyn Monroe'nun makyajsız fotoğrafına kadar derlediğimiz 25 kare, bildiğimiz yüzlerin yıllar önceki halini gösteriyor. Hangisini ilk bakışta tanıyacaksınız, hangisinde takılıp kalacaksınız? Her fotoğrafın altında kimin, hangi dönemde ve hangi hikayeyle karşımıza çıktığını anlattık.