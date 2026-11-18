Hazırlanın, Geçmişe Gidiyoruz! Yıllar Önce Çektirdiği Fotoğraflarda Kim Olduğunu Zar Zor Anlayacağınız 25 Ünlü
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Bugün dünyanın dört bir yanında tanınan Hollywood yıldızları, pop ikonları ve sinema efsaneleri bir zamanlar okul sıralarında, ilk işlerinde, çocukluk evlerinde ya da kariyerlerinin henüz başındaki sahnelerde objektife yakalanmış sıradan birer gençti. Keanu Reeves'in 1984'teki gülümsemesinden Elon Musk'ın 17 yaşındaki haline, Rihanna'nın bebeklik karesinden Marilyn Monroe'nun makyajsız fotoğrafına kadar derlediğimiz 25 kare, bildiğimiz yüzlerin yıllar önceki halini gösteriyor. Hangisini ilk bakışta tanıyacaksınız, hangisinde takılıp kalacaksınız? Her fotoğrafın altında kimin, hangi dönemde ve hangi hikayeyle karşımıza çıktığını anlattık.
1. Keanu Reeves
2. Michael Jackson
3. Peter Dinklage
4. Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ryan Gosling ve Britney Spears
5. Jason Momoa
6. Elon Musk
7. Jennifer Lopez
8. Matthew McConaughey
9. Arnold Schwarzenegger
10. Jared Leto
11. Gwen Stefani
12. Marilyn Monroe
13. Kim Kardashian
14. Dwayne Johnson
15. Katy Perry
16. Rihanna
17. Sandra Bullock
18. Judi Dench
19. Hugh Jackman
20. Nicole Kidman
21. Prens Harry
22. Amy Winehouse
23. The Beatles
24. Leonardo DiCaprio ve Kate Moss
25. Uma Thurman
Bonus: Ralph Fiennes
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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