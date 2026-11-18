Asmalı Konak mı, Binbir Gece mi? 2000'lerde En Yüksek Reytingi Alan Diziler ve Zirvedeki Reyting Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2000'li yıllarda milyonları ekran başına kilitleyen diziler, final bölümlerinde bugün bile ulaşılması zor reytinglere imza attı. Türk televizyon tarihinin en yüksek reytinglerinin büyük bölümü bu dönemin dizilerine ait ve listedeki rakamların hepsi AB grubunun ölçümlerinden geliyor. Zirvedeki ismin hangisi olduğu ve Binbir Gece'nin bu yarışta nerede durduğu ise aşağıdaki sıralamada ortaya çıkıyor.
Asmalı Konak, finalinde AB grubunda 28,50 reyting ve yüzde 81 izlenme payıyla zirveye çıktı.
Binbir Gece 28,00 ile rekorun yarım puan gerisinde kalırken Aşk-ı Memnu finalde 27,10'a ulaştı.
İkinci Bahar 24,90, Yaprak Dökümü 23,62 ve Kurtlar Vadisi 23,60 reytingle rekor listesinin devamını getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın