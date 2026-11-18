Kanal D'de 7 Kasım 2006'da başlayıp 12 Mayıs 2009'daki 90. bölümüyle ekranlara veda eden Binbir Gece, Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in canlandırdığı Onur ve Şehrazat'ın hikâyesiyle AB grubunda 28,00 reytinge ulaştı. Bu rakamın hangi bölümde yakalandığı derlemelerde belirtilmiyor, ancak dizi bu puanla Asmalı Konak'ın hemen ardında yer alıyor. Binbir Gece'yle aynı dönemde ekrana gelen Aşk-ı Memnu ise Haziran 2010'daki 79. ve son bölümüyle AB grubunda 27,1 reyting ve yüzde 67,3 izlenme payına ulaşırken, tüm seyircide 23,41 reyting ve yüzde 58,6 payda kaldı. Aynı bölümün ölçüm grubuna göre bu kadar farklı rakamlar vermesi, rekor sıralamalarında hangi kitlenin esas alındığını önemli kılıyor ve listenin devamındaki dizilerin rakamları da bu yüzden kaynağıyla birlikte okunmalı.