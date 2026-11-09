Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Bodrum'daki Hayatı ve Son Hali Şaşırttı!

1961'de İstanbul'da doğan Selda Özer, kameraların karşısına geçmeden önce mankenlik yapıyor ve bir dönem Mudo'nun reklam yüzü olarak tanınıyordu. 1996'da Perran Kutman ile Erdal Özyağcılar'ın başrolünü paylaştığı Şehnaz Tango'yla dizi dünyasına adım atan oyuncu, 1999'da Ferzan Özpetek'in yönettiği Harem Suare'de Haluk Bilginer ve Pelin Batu'yla aynı kadroda yer aldı.

Geniş kitlelerin gönlüne ise ATV'de yayınlanan ve Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrolünü paylaştığı Asmalı Konak'taki Dilara karakteriyle girdi, aynı rolü 2003'te vizyona giren Asmalı Konak: Hayat filminde de sürdürdü. Ardından İstanbul Masalı'nda Şahika olarak izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, kariyeri boyunca daha çok güçlü ve sorunlu kadın karakterleriyle hafızalara kazındı.