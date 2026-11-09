article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Bodrum'daki Hayatı ve Son Hali Şaşırttı!

Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Bodrum'daki Hayatı ve Son Hali Şaşırttı!

Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 13:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2000'li yılların başında ekran başına kilitlenen izleyicilerin hâlâ unutamadığı Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da Instagram hesabından paylaştığı yaz kareleriyle yeniden gündemde. Oyunculuğa ara verdikten sonra Bodrum'da sakin bir hayatı seçen 65 yaşındaki oyuncunun son hali, onu Kapadokya'daki konağın kızı olarak hatırlayan hayranlarını epey şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Selda Özer, Asmalı Konak'ta Özcan Deniz'le aynı kadroda yer alıp Dilara Karadağ'a hayat vermişti.

Selda Özer, Asmalı Konak'ta Özcan Deniz'le aynı kadroda yer alıp Dilara Karadağ'a hayat vermişti.

1961'de İstanbul'da doğan Selda Özer, kameraların karşısına geçmeden önce mankenlik yapıyor ve bir dönem Mudo'nun reklam yüzü olarak tanınıyordu. 1996'da Perran Kutman ile Erdal Özyağcılar'ın başrolünü paylaştığı Şehnaz Tango'yla dizi dünyasına adım atan oyuncu, 1999'da Ferzan Özpetek'in yönettiği Harem Suare'de Haluk Bilginer ve Pelin Batu'yla aynı kadroda yer aldı.

Geniş kitlelerin gönlüne ise ATV'de yayınlanan ve Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrolünü paylaştığı Asmalı Konak'taki Dilara karakteriyle girdi, aynı rolü 2003'te vizyona giren Asmalı Konak: Hayat filminde de sürdürdü. Ardından İstanbul Masalı'nda Şahika olarak izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, kariyeri boyunca daha çok güçlü ve sorunlu kadın karakterleriyle hafızalara kazındı.

Uzun süredir ekrandan uzak duran Selda Özer, yaz boyunca Instagram'da paylaştığı karelerle yeniden konuşuldu.

Uzun süredir ekrandan uzak duran Selda Özer, yaz boyunca Instagram'da paylaştığı karelerle yeniden konuşuldu.

Böylesine güçlü karakterlerle anılan oyuncu, uzun zamandır düzenli bir dizi ya da film projesinde yer almıyor ve hayranlarıyla bağını @seldaozr adlı Instagram hesabı üzerinden sürdürüyor. Hesabında daha çok gündelik anlarını paylaşan Selda Özer'in bu yaz yüklediği kareler, onu yıllardır ekranda göremeyen hayranları için küçük bir sürpriz oldu.

Son fotoğraflarında Selda Özer'in yıllar önceki iddialı ekran imajını geride bırakıp çok daha sade bir görünümü tercih ettiği hemen fark ediliyor. 24 Temmuz'da paylaştığı gece selfie'sinde de kıvırcık saçları ve halka küpeleriyle kameraya gülümseyen oyuncu, yaşını saklamayan doğal haliyle Dilara'yı hatırlayan izleyicileri şaşırttı.

Oyunculuğa ara veren Selda Özer, Bodrum'da doğayla iç içe ve sakin bir hayat sürüyor.

Oyunculuğa ara veren Selda Özer, Bodrum'da doğayla iç içe ve sakin bir hayat sürüyor.

Instagram'daki bu doğal görüntüler, Selda Özer'in son yıllarda kurduğu yeni düzenle de örtüşüyor. 65 yaşındaki sanatçı, setlerin yoğun temposundan uzaklaşıp Bodrum'da doğayla baş başa, sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyor.

17 Haziran'da paylaştığı ve masmavi denizde kollarını açarak yüzdüğü kare de oyuncunun yazı denizle iç içe geçirdiğini gösterirken, hesabındaki son paylaşım 8 Kasım'da yüklediği gri bir kedi fotoğrafı oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın