Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Bodrum'daki Hayatı ve Son Hali Şaşırttı!
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2000'li yılların başında ekran başına kilitlenen izleyicilerin hâlâ unutamadığı Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da Instagram hesabından paylaştığı yaz kareleriyle yeniden gündemde. Oyunculuğa ara verdikten sonra Bodrum'da sakin bir hayatı seçen 65 yaşındaki oyuncunun son hali, onu Kapadokya'daki konağın kızı olarak hatırlayan hayranlarını epey şaşırttı.
Selda Özer, Asmalı Konak'ta Özcan Deniz'le aynı kadroda yer alıp Dilara Karadağ'a hayat vermişti.
Uzun süredir ekrandan uzak duran Selda Özer, yaz boyunca Instagram'da paylaştığı karelerle yeniden konuşuldu.
Oyunculuğa ara veren Selda Özer, Bodrum'da doğayla iç içe ve sakin bir hayat sürüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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