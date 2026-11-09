Bez Bebek'te Nana'nın Düşmanı Şoker'di: Mehmet Usta'nın Son Hali ve Geçmişe Dair Sözleri Gündem Oldu!

2007'de ekrana gelen ve 2010'da 101. bölümüyle veda eden Bez Bebek, bir döneme damga vuran, çocukları ve aileleri aynı anda ekran başına kilitleyen fantastik yapımlardan biriydi. Evrim Akın'ın canlandırdığı bez bebek Nana'nın insan olma hikâyesinde Mehmet Usta, rengârenk kostümü ve dikkat çeken makyajıyla Şoker'i oynuyor, Nana'nın yoluna çıkan engellerin arkasındaki isim olarak izleyicinin aklına kazınıyordu.

Bugün hâlâ pek çok kişinin 'Bez Bebek Joker' diye aradığı bu karakter, oyuncunun en çok hatırlanan rolleri arasında yer alıyor. Usta'nın ekran yolculuğu ise Bez Bebek'ten çok önce Ruhsar'daki Selçuk karakteriyle başlamıştı; Ekmek Teknesi'nde canlandırdığı Ölü ile adını duyuran oyuncu, ardından Leyla ile Mecnun'un Kamil'i ve Teşkilat'ın Zayed Fadi'si gibi birbirinden farklı rollerle izleyicinin karşısına çıktı.