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Bez Bebek'te Nana'nın Düşmanı Şoker'di: Mehmet Usta'nın Son Hali ve Geçmişe Dair Sözleri Gündem Oldu!

Bez Bebek'te Nana'nın Düşmanı Şoker'di: Mehmet Usta'nın Son Hali ve Geçmişe Dair Sözleri Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 09:04
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Bez Bebek'te Şoker'e hayat veren Mehmet Usta, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin karşısına geçti ve oyuncunun yıllar içinde değişen görüntüsü, diziyi çocukluğunda izleyenlerin merakını yeniden alevlendirdi. Gri saçları ve gözlükleriyle görüntülenen Usta'ya, dizinin setine dair eski bir polemik de soruldu. Oyuncunun bu soruya verdiği yanıtta ise Mevlânâ'dan bir söz öne çıktı.

Kaynak: Gece Muhabiri

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Mehmet Usta, Bez Bebek'te Nana'nın karşısına dikilen Şoker'le bir kuşağın hafızasına kazınmıştı.

Mehmet Usta, Bez Bebek'te Nana'nın karşısına dikilen Şoker'le bir kuşağın hafızasına kazınmıştı.

2007'de ekrana gelen ve 2010'da 101. bölümüyle veda eden Bez Bebek, bir döneme damga vuran, çocukları ve aileleri aynı anda ekran başına kilitleyen fantastik yapımlardan biriydi. Evrim Akın'ın canlandırdığı bez bebek Nana'nın insan olma hikâyesinde Mehmet Usta, rengârenk kostümü ve dikkat çeken makyajıyla Şoker'i oynuyor, Nana'nın yoluna çıkan engellerin arkasındaki isim olarak izleyicinin aklına kazınıyordu.

Bugün hâlâ pek çok kişinin 'Bez Bebek Joker' diye aradığı bu karakter, oyuncunun en çok hatırlanan rolleri arasında yer alıyor. Usta'nın ekran yolculuğu ise Bez Bebek'ten çok önce Ruhsar'daki Selçuk karakteriyle başlamıştı; Ekmek Teknesi'nde canlandırdığı Ölü ile adını duyuran oyuncu, ardından Leyla ile Mecnun'un Kamil'i ve Teşkilat'ın Zayed Fadi'si gibi birbirinden farklı rollerle izleyicinin karşısına çıktı.

Yıllar sonra görüntülenen Mehmet Usta, set tartışmasıyla ilgili soruya Mevlânâ'dan bir sözle yanıt verdi.

Yıllar sonra görüntülenen Mehmet Usta, set tartışmasıyla ilgili soruya Mevlânâ'dan bir sözle yanıt verdi.

Şoker'i unutmayan izleyiciler için oyuncunun şimdiki hali de merak konusuydu ve Gece Muhabiri'nin paylaştığı video bu merakı giderdi. Görüntülerde Mehmet Usta'yı ağarmış uzun saçları, renkli camlı gözlükleri ve mor ceketiyle muhabirlerin sorularını yanıtlarken görüyoruz.

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin, çocukken sette Nana'yı oynayan Evrim Akın'dan baskı gördüğünü öne sürdüğü ve Akın'ın kesin bir dille reddettiği tartışma sorulduğunda Usta, konuya girmek istemedi. 'Bu meseleler benim için bir şey ifade etmiyor' diyen oyuncu, '30 sene önceyi konuşmanın bir manası yok' sözleriyle defteri kapattı; oysa dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının üzerinden 19 yıl geçti.

Mevlânâ'nın 'Düne ait ne varsa geçti cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım' sözünü hatırlatan Usta, sanatçıların toplumda bir temsiliyet noktası olduğunu düşündüğünü, herkesin kendi aynasına bakıp o aynayı temiz tutması gerektiğini de ekledi. O günlerde sete yansıyan bir olay olup olmadığı sorusunu ise gülümseyerek 'Çok teşekkür ediyorum bu güzel soru için' diye geçiştiren oyuncu, röportajı orada noktaladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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