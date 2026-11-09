Bez Bebek'te Nana'nın Düşmanı Şoker'di: Mehmet Usta'nın Son Hali ve Geçmişe Dair Sözleri Gündem Oldu!
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Bez Bebek'te Şoker'e hayat veren Mehmet Usta, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin karşısına geçti ve oyuncunun yıllar içinde değişen görüntüsü, diziyi çocukluğunda izleyenlerin merakını yeniden alevlendirdi. Gri saçları ve gözlükleriyle görüntülenen Usta'ya, dizinin setine dair eski bir polemik de soruldu. Oyuncunun bu soruya verdiği yanıtta ise Mevlânâ'dan bir söz öne çıktı.
Kaynak: Gece Muhabiri
Mehmet Usta, Bez Bebek'te Nana'nın karşısına dikilen Şoker'le bir kuşağın hafızasına kazınmıştı.
Yıllar sonra görüntülenen Mehmet Usta, set tartışmasıyla ilgili soruya Mevlânâ'dan bir sözle yanıt verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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