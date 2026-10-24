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Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Çimen'i Asena Keskinci Sete İlk Gittiğinde Neler Yaşadığını Anlattı

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Çimen'i Asena Keskinci Sete İlk Gittiğinde Neler Yaşadığını Anlattı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 10:57
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda Selin Türkmen'in yerine Çimen karakterine hayat vermeye başlayan Asena Keskinci, dizi setindeki ilk günlerini anlattı. Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a konuşan oyuncu, yıllardır birlikte çalışan bir ekibe sonradan dahil olmanın kendisinde nasıl bir his uyandırdığını ve oyuncu arkadaşlarının kendisini nasıl karşıladığını açıkladı.

KAYNAK: Şeyda Odabaş/ Habertürk

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbetinin 5. sezonunda yaşanan oyuncu değişikliklerinden biri de Çimen karakterinde olmuştu.

Kızılcık Şerbetinin 5. sezonunda yaşanan oyuncu değişikliklerinden biri de Çimen karakterinde olmuştu.

Dizinin ilk dört sezonunda Çimen'e hayat veren Selin Türkmen'in kadrodan ayrılmasının ardından rolü Asena Keskinci devralmıştı. Sevilen dizinin oyuncu kadrosuna sonradan dahil olan Keskinci, bu kez setteki ilk günlerine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti.

Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a röportaj veren Asena Keskinci, uzun yıllardır birlikte çalışan ve güçlü bağlar kuran bir ekibe katıldığını belirterek sette kendisini nasıl bir ortamın karşıladığını anlattı. Keskinci, ilk gününden itibaren ekip arkadaşlarının kendisine oldukça sıcak davrandığını söyledi.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci'nin o sözleri:

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci'nin o sözleri:

“Yıllardır birlikte çalışan, güçlü bir bağ kurmuş ekibin arasına dahil oldum. Dolayısıyla sette çok sıcak, neredeyse aile ortamını andıran bir atmosfer vardı. İlk günden itibaren herkes beni büyük bir içtenlikle karşıladı; bu sayede kendimi ekibin bir parçası gibi hissettim.”

Oyuncu, dizinin yapım şirketi Gold Film'in çalışma ortamından da övgüyle söz etti.

“Böylesine köklü bir ekip birlikteliğinin Gold Film'in yıllara dayanan yapımcılık tecrübesi, profesyonelliği ve çalışma disipliniyle bir araya gelmesi, insana hem güven hem de büyük bir çalışma motivasyonu veriyor.”

Kızılcık Şerbeti setinde kendisini şanslı hissettiğini belirten Asena Keskinci, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bir oyuncu olarak kendimi daha şanslı hissedebileceğim bir çalışma ortamı düşünmek gerçekten güç.”

Böylece Keskinci, Çimen karakterini devralmasının ardından Kızılcık Şerbeti ekibine uyum sağlama sürecine ilişkin olumlu deneyimlerini paylaşmış oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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