Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Çimen'i Asena Keskinci Sete İlk Gittiğinde Neler Yaşadığını Anlattı
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda Selin Türkmen'in yerine Çimen karakterine hayat vermeye başlayan Asena Keskinci, dizi setindeki ilk günlerini anlattı. Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a konuşan oyuncu, yıllardır birlikte çalışan bir ekibe sonradan dahil olmanın kendisinde nasıl bir his uyandırdığını ve oyuncu arkadaşlarının kendisini nasıl karşıladığını açıkladı.
KAYNAK: Şeyda Odabaş/ Habertürk
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbetinin 5. sezonunda yaşanan oyuncu değişikliklerinden biri de Çimen karakterinde olmuştu.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci'nin o sözleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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