Apple'ın sistem durumu sayfasında iCloud Hesap ve Giriş kaleminin karşısında 11.45 (Doğu Saati) itibarıyla şu uyarı yer aldı: 'Tüm kullanıcılar etkileniyor. Bu hizmet yavaş olabilir veya kullanılamayabilir.' Türkiye saatiyle bu, akşam 19.45'e denk geliyor.

Kullanıcıların anlattığı tablo birbirine benziyordu. iPhone'lar ve Mac'ler hesaptan çıkış yaptı, şifreyi yeniden giren kullanıcılar ise 'Doğrulama başarısız – Bilinmeyen bir hata oluştu' mesajıyla karşılaştı. Yeni cihaz etkinleştirmeye çalışanlar da hata aldı. Giriş yapılamayınca iCloud'daki e-postalara, fotoğraflara ve dosyalara erişim de zora girdi.

Siber güvenlik uzmanı James Knight, Daily Mail'e şöyle konuştu: 'Apple'da giriş bozulduğunda sorun tek bir uygulamayla kalmıyor. Apple Kimliği; iCloud'un, Apple Pay'in, App Store'un, hatta yeni telefon kurulumunun anahtarı. Tek bir arıza noktası bir anda pek çok şeyin kilidini kapatıyor.' Knight, nedeni Apple açıklamadığı için kimsenin henüz 'saldırı' dememesi gerektiğini de ekledi.