Apple'da Kesinti: iCloud Girişi 'Tüm Kullanıcılar Etkileniyor' Uyarısıyla Saatlerce Açılmadı
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Apple'ın iCloud hesap girişi hizmeti ABD'de Salı günü (17 Kasım) Doğu Saati ile 11.45 civarında çöktü; şirketin sistem durumu sayfası 'Tüm kullanıcılar etkileniyor' uyarısı verdi. Birçok iPhone ve Mac kullanıcısı hesabından çıkış yapıldığını, şifresini girince de doğrulama hatası aldığını bildirdi. Apple, aksaklıkların bir iç güncellemeden kaynaklandığını açıkladı.
Kaynak: Daily Mail, Engadget, 24/7 Wall St.
Apple'ın durum sayfası iCloud Hesap ve Giriş için 'Tüm kullanıcılar etkileniyor' uyarısı verdi.
App Store, Apple Music, iCloud Mail ve iCloud.com da listeye girdi; bir kısmı saatler içinde düzeldi.
Downdetector'da Apple Pay, App Store ve Apple Destek için şikayetler keskin biçimde yükseldi.
Apple sözcüsü kesintinin nedenini açıkladı: Sabah yaşanan arızalara bir iç güncelleme yol açtı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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