1999 doğumlu Itır Esen, 2017'de katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilmesinin ardından oyunculuğa yönelmişti. 2020'de Saygı dizisinde genç Emine Çözer'i canlandıran Esen, 2024'te Gaddar'da Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Dağhan'ın kız kardeşi Yağmur rolüyle geniş kitlelerin karşısına çıktı. Ekranda ağabeyi olan Ulusoy, Esen'in 2014'ten beri televizyon ve eğlence sektöründe menajerlik yapan eşi Engin Aykanat ile 6 Eylül'de aile arasında yaptığı nişanda yüzükleri de takmış, sevgilisi Aslıhan Malbora ile birlikte çiftin hayatındaki bu önemli günde yanlarında olmuştu.

Nişanın ardından 19 Eylül'de Paris'te nikâh masasına oturan çift, 18 Ekim'de İstanbul'da ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir düğünle evliliklerini bir kez daha kutladı; Çağatay Ulusoy bu gecede de temsili nikâh töreninde şahitlik yaparak çiftin yanında yer aldı. Düğünün ardından katıldıkları Messika Paris davetinde çekilen görüntüler ise boy farkının sosyal medyada yeniden konuşulmasına yol açtı. Davette kameraya yansıyan karelerde Esen beyaz mini elbise ve beyaz ceketiyle önden yürürken Aykanat birkaç adım geriden onu takip ediyordu.