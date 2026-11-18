Boy Farkı Gündem Olmuştu: Itır Esen, Eşi Engin Aykanat'la İlgili Yorumlara Açık Açık Cevap Verdi!
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Geçtiğimiz eylülde Paris'te evlenen Itır Esen ile menajer eşi Engin Aykanat, yan yana çekilen kareler paylaşıldıkça aralarındaki boy farkı nedeniyle sosyal medyada sıkça konuşulmuştu. Yeni evli oyuncu, eşi hakkındaki bu yorumlara 2.Sayfa'nın paylaştığı görüntülerle yanıt verdi. Esen'in söyledikleri, çiftin boy farkına gelen tepkilere nasıl baktığını da açıkça ortaya koydu.
Kaynak: 2.Sayfa
Itır Esen, Miss Turkey 2017 birincisiyken oyunculuğa geçip Gaddar dizisinde Yağmur karakteriyle tanınan genç isim.
Itır Esen, aralarındaki boy farkını sorun etmediklerini, asıl derdin yorum yapanlarda olduğunu söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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