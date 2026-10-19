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Engin Aykanat Kimdir, Ne İş Yapıyor? Itır Esen'in Eşi Engin Aykanat Hakkında Bilinenler

Engin Aykanat Kimdir, Ne İş Yapıyor? Itır Esen'in Eşi Engin Aykanat Hakkında Bilinenler

Çağatay Ulusoy
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 16:25
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2017 Miss Turkey birincisi ve Gaddar dizisinin oyuncusu Itır Esen, menajer Engin Aykanat'la 18 Ekim 2026 Pazar akşamı İstanbul'da düğün yaptı. Çiftin nikâh şahitliğini Çağatay Ulusoy üstlendi. Düğünün ardından Engin Aykanat'ın kim olduğu, ne iş yaptığı ve Itır Esen'le ilişkisinin nasıl başladığı merak edilmeye başlandı. İşte Engin Aykanat hakkında bilinenler.

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Engin Aykanat, televizyon ve eğlence sektöründe çalışan bir oyuncu menajeri.

Engin Aykanat, televizyon ve eğlence sektöründe çalışan bir oyuncu menajeri.

Basına yansıyan bilgilere göre Engin Aykanat, kariyerinin ilk yıllarında organizasyon ve etkinlik yönetimi alanında çeşitli görevler üstlendi. 2014 yılında kendi adını taşıyan Engin Aykanat Management şirketini kurdu. Şirket menajerlik hizmetlerinin yanı sıra sanatçı kariyer yönetimi, basın ilişkileri ve sosyal medya danışmanlığı gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Engin Aykanat'ın yaşı, doğum yeri ve eğitim bilgileri kamuoyuyla paylaşılmış değil. Engin Aykanat, sosyal medyada da ön planda olmayan, daha çok sektörün perde arkasında çalışan bir isim olarak biliniyor.

Itır Esen ile Engin Aykanat Ne Zaman Nişanlandı?

Itır Esen ile Engin Aykanat Ne Zaman Nişanlandı?

Bir süredir birlikte olduğu belirtilen Itır Esen ile Engin Aykanat, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşadı. Çift, 6 Eylül 2026'da aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Nişan yüzüklerini, Itır Esen'le Gaddar dizisinde abi-kardeşi canlandıran ve Engin Aykanat'ın yakın dostu olarak bilinen Çağatay Ulusoy taktı.

Itır Esen ile Engin Aykanat Nerede Evlendi?

Itır Esen ile Engin Aykanat, nişandan yaklaşık iki hafta sonra Eylül 2026'da Paris'te nikâh kıydı. Çift, bu nikâhın ardından 18 Ekim 2026 akşamı İstanbul'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir düğün düzenledi.

Basına yansıyan haberlere göre düğünde Çağatay Ulusoy nikâh şahidi oldu. Davette Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Devrim Özkan ve Mert Koç gibi isimler yer aldı. Gecede müzik konuğu olarak Serdar Ortaç sahne aldı.

Itır Esen Kimdir?

14 Şubat 1999'da İstanbul'da doğan Itır Esen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu, Yeşilçam'ın tanınan oyuncularından Itır Esen'in ise yeğenidir. Halasıyla aynı adı taşıdığı için iki isim zaman zaman birbirine karıştırılıyor.

Modelliğe genç yaşta başlayan Itır Esen, 2017'de Miss Turkey yarışmasında birinci seçilerek tanındı. Ardından oyunculuğa yönelen Itır Esen, Saygı dizisinde halası Itır Esen'in gençliğini canlandırdı. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisindeki Yağmur karakteriyle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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