Engin Aykanat Kimdir, Ne İş Yapıyor? Itır Esen'in Eşi Engin Aykanat Hakkında Bilinenler
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2017 Miss Turkey birincisi ve Gaddar dizisinin oyuncusu Itır Esen, menajer Engin Aykanat'la 18 Ekim 2026 Pazar akşamı İstanbul'da düğün yaptı. Çiftin nikâh şahitliğini Çağatay Ulusoy üstlendi. Düğünün ardından Engin Aykanat'ın kim olduğu, ne iş yaptığı ve Itır Esen'le ilişkisinin nasıl başladığı merak edilmeye başlandı. İşte Engin Aykanat hakkında bilinenler.
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Engin Aykanat, televizyon ve eğlence sektöründe çalışan bir oyuncu menajeri.
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Itır Esen ile Engin Aykanat Ne Zaman Nişanlandı?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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