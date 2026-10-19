Engin Aykanat Kimdir, Ne İş Yapıyor? Itır Esen'in Eşi Engin Aykanat Hakkında Bilinenler

Bir süredir birlikte olduğu belirtilen Itır Esen ile Engin Aykanat, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşadı. Çift, 6 Eylül 2026'da aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Nişan yüzüklerini, Itır Esen'le Gaddar dizisinde abi-kardeşi canlandıran ve Engin Aykanat'ın yakın dostu olarak bilinen Çağatay Ulusoy taktı.

Itır Esen ile Engin Aykanat Nerede Evlendi?

Itır Esen ile Engin Aykanat, nişandan yaklaşık iki hafta sonra Eylül 2026'da Paris'te nikâh kıydı. Çift, bu nikâhın ardından 18 Ekim 2026 akşamı İstanbul'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir düğün düzenledi.

Basına yansıyan haberlere göre düğünde Çağatay Ulusoy nikâh şahidi oldu. Davette Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Devrim Özkan ve Mert Koç gibi isimler yer aldı. Gecede müzik konuğu olarak Serdar Ortaç sahne aldı.

Itır Esen Kimdir?

14 Şubat 1999'da İstanbul'da doğan Itır Esen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu, Yeşilçam'ın tanınan oyuncularından Itır Esen'in ise yeğenidir. Halasıyla aynı adı taşıdığı için iki isim zaman zaman birbirine karıştırılıyor.

Modelliğe genç yaşta başlayan Itır Esen, 2017'de Miss Turkey yarışmasında birinci seçilerek tanındı. Ardından oyunculuğa yönelen Itır Esen, Saygı dizisinde halası Itır Esen'in gençliğini canlandırdı. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisindeki Yağmur karakteriyle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.