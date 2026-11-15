Telefonda Çekim Göstergesi Yerine "Yalnızca Acil Aramalar" Yazıyorsa Ne Anlama Geliyor?

Uyarının metni markadan markaya biraz değişiyor, temel Android sürümünde 'Yalnızca acil aramalar için' yazıyor. iPhone'larda 'SOS' ya da 'Yalnızca SOS' yazısı ABD, Kanada ve Avustralya'da çıkıyor. Türkiye'deki iPhone'larda aynı sorun genellikle 'Servis Yok' veya 'Aranıyor' yazısıyla görülüyor.

Telefon kendi operatörüne bağlanamasa da yakındaki başka bir baz istasyonuna erişebiliyor. Türkiye'deki acil çağrı yönetmeliği, SIM kartı olmayan ya da kendi operatörüne bağlanamayan telefonlardan 112'ye yapılan aramaların ücretsiz iletilmesini zorunlu tutuyor. Acil çağrı o an hangi operatörün sinyali varsa onun üzerinden gidiyor.

Operatörler arayanın konumunu da acil çağrı merkezine ücretsiz göndermek zorunda. Kural, SIM kartı olmayan ya da kendi operatörüne bağlanamayan telefonlardan yapılan aramaları da kapsıyor.

Yurt dışından getirilip IMEI kaydı yaptırılmayan telefonlarda da benzer bir tablo görülüyor. Kayıtsız cihazın bağlantısı 120 günlük kullanım süresinin sonunda kesiliyor. Siyah listeye alınan cihazlar ise 112'ye ulaşmaya devam ediyor.