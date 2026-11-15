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Telefonda Çekim Göstergesi Yerine "Yalnızca Acil Aramalar" Yazıyorsa Ne Anlama Geliyor?

Telefonda Çekim Göstergesi Yerine "Yalnızca Acil Aramalar" Yazıyorsa Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 22:56
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Android telefonlarda operatör adı ve çekim çubukları yerine beliren 'Yalnızca acil aramalar' uyarısı, cihazın kendi operatörünün şebekesine bağlanamadığını gösteriyor. O sırada normal arama yapılamıyor ama 112 aranabiliyor, çünkü telefon acil çağrı için çevredeki başka bir operatörün sinyalinden yararlanabiliyor. Uyarının arkasında çoğunlukla zayıf sinyal, SIM kart ya da hat sorunu yatıyor.

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Telefon acil çağrıyı başka bir operatörün şebekesinden yapabiliyor

Telefon acil çağrıyı başka bir operatörün şebekesinden yapabiliyor

Uyarının metni markadan markaya biraz değişiyor, temel Android sürümünde 'Yalnızca acil aramalar için' yazıyor. iPhone'larda 'SOS' ya da 'Yalnızca SOS' yazısı ABD, Kanada ve Avustralya'da çıkıyor. Türkiye'deki iPhone'larda aynı sorun genellikle 'Servis Yok' veya 'Aranıyor' yazısıyla görülüyor.

Telefon kendi operatörüne bağlanamasa da yakındaki başka bir baz istasyonuna erişebiliyor. Türkiye'deki acil çağrı yönetmeliği, SIM kartı olmayan ya da kendi operatörüne bağlanamayan telefonlardan 112'ye yapılan aramaların ücretsiz iletilmesini zorunlu tutuyor. Acil çağrı o an hangi operatörün sinyali varsa onun üzerinden gidiyor.

Operatörler arayanın konumunu da acil çağrı merkezine ücretsiz göndermek zorunda. Kural, SIM kartı olmayan ya da kendi operatörüne bağlanamayan telefonlardan yapılan aramaları da kapsıyor.

Yurt dışından getirilip IMEI kaydı yaptırılmayan telefonlarda da benzer bir tablo görülüyor. Kayıtsız cihazın bağlantısı 120 günlük kullanım süresinin sonunda kesiliyor. Siyah listeye alınan cihazlar ise 112'ye ulaşmaya devam ediyor.

Uyarıyı gidermek için önce uçak modu ve yeniden başlatma deneniyor

Uyarıyı gidermek için önce uçak modu ve yeniden başlatma deneniyor

Uyarı en sık bodrum katı, asansör ya da kırsal alan gibi sinyalin zayıf olduğu yerlerde çıkıyor. Operatörün bölgesel kesintisi, yerinden oynamış ya da hasarlı SIM kart, askıya alınmış hat ve yurt dışında kapalı kalan dolaşım ayarı da aynı sonuca yol açabiliyor.

Apple ilk adım olarak uçak modunu en az 15 saniye açık tutup kapatmayı öneriyor. Sonuç alınmazsa telefon yeniden başlatılıyor, yazılım ve operatör ayarı güncellemelerine bakılıyor, SIM kart çıkarılıp yeniden takılıyor. Yurt dışındaysanız dolaşımın açık olması gerekiyor.

Uzun süre çekmecede kalan telefonlarda bir ihtimal daha var. Kayıtlı olduğu halde bir yıl boyunca hiçbir şebekeden hizmet almayan cihazlar siyah listeye alınabiliyor.

Hiçbiri işe yaramazsa sıra operatöre geliyor. Operatör hattın etkin olup olmadığını, bölgede kesinti ya da hatta kısıtlama bulunup bulunmadığını kontrol edebiliyor. Sorun yoksa anten ya da kart yuvası arızası ihtimaline karşı yetkili servise gitmek gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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