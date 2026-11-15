Telefonda Çekim Göstergesi Yerine "Yalnızca Acil Aramalar" Yazıyorsa Ne Anlama Geliyor?
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Android telefonlarda operatör adı ve çekim çubukları yerine beliren 'Yalnızca acil aramalar' uyarısı, cihazın kendi operatörünün şebekesine bağlanamadığını gösteriyor. O sırada normal arama yapılamıyor ama 112 aranabiliyor, çünkü telefon acil çağrı için çevredeki başka bir operatörün sinyalinden yararlanabiliyor. Uyarının arkasında çoğunlukla zayıf sinyal, SIM kart ya da hat sorunu yatıyor.
Telefon acil çağrıyı başka bir operatörün şebekesinden yapabiliyor
Uyarıyı gidermek için önce uçak modu ve yeniden başlatma deneniyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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