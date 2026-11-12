Klavyede Sadece İki Tuşta Bulunan O Küçük Çıkıntıların Sebebi
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Çıkıntılar işaret parmaklarının yerini gösteriyor
Sayı tuşlarındaki 5'te de aynı çıkıntı var
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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