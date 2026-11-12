Klavyede Sadece İki Tuşta Bulunan O Küçük Çıkıntıların Sebebi

On parmak yazma yönteminde eller klavyenin orta sırasında durur. Sol elin parmakları A, S, D ve F tuşlarına, sağ elin parmakları ise J, K, L ve noktalı virgül tuşlarına yerleşir. Başparmaklar boşluk tuşunun üstünde bekler.

F ve J, işaret parmaklarının oturduğu tuşlar. Üstlerindeki çıkıntılar sayesinde yazarken parmaklar kaydığında klavyeye bakmaya gerek kalmıyor. İşaret parmakları çıkıntıları bulduğunda diğer parmaklar da kendiliğinden yanlarındaki tuşlara yerleşiyor.

Çıkıntılar böylece hem daha hızlı hem de daha az hatayla yazmayı kolaylaştırıyor. Profesyonel olarak yazı yazanlar dakikada 43 ile 80 kelime arasında yazabiliyor, düzenli çalışmayla dakikada 100 kelimenin üstüne çıkmak da mümkün.

Pek çok üretici, klavyeye bakmadan yazanlar için bu çıkıntıları tuşlara standart olarak ekliyor. Masaüstü klavyelerin yanı sıra dizüstü bilgisayarların klavyelerinde de aynı çıkıntılar bulunuyor.