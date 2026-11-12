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Klavyede Sadece İki Tuşta Bulunan O Küçük Çıkıntıların Sebebi

Klavyede Sadece İki Tuşta Bulunan O Küçük Çıkıntıların Sebebi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 17:13
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Klavyelerin çoğunda F ve J tuşlarının üstünde, parmakla dokununca hissedilen küçük birer çıkıntı bulunur. Gözle zor fark edilen bu çizgiler bir üretim hatası ya da süs değil. Klavyeye bakmadan hızlı yazabilmenin anahtarı tam olarak onlar.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Çıkıntılar işaret parmaklarının yerini gösteriyor

Çıkıntılar işaret parmaklarının yerini gösteriyor

On parmak yazma yönteminde eller klavyenin orta sırasında durur. Sol elin parmakları A, S, D ve F tuşlarına, sağ elin parmakları ise J, K, L ve noktalı virgül tuşlarına yerleşir. Başparmaklar boşluk tuşunun üstünde bekler.

F ve J, işaret parmaklarının oturduğu tuşlar. Üstlerindeki çıkıntılar sayesinde yazarken parmaklar kaydığında klavyeye bakmaya gerek kalmıyor. İşaret parmakları çıkıntıları bulduğunda diğer parmaklar da kendiliğinden yanlarındaki tuşlara yerleşiyor.

Çıkıntılar böylece hem daha hızlı hem de daha az hatayla yazmayı kolaylaştırıyor. Profesyonel olarak yazı yazanlar dakikada 43 ile 80 kelime arasında yazabiliyor, düzenli çalışmayla dakikada 100 kelimenin üstüne çıkmak da mümkün.

Pek çok üretici, klavyeye bakmadan yazanlar için bu çıkıntıları tuşlara standart olarak ekliyor. Masaüstü klavyelerin yanı sıra dizüstü bilgisayarların klavyelerinde de aynı çıkıntılar bulunuyor.

Sayı tuşlarındaki 5'te de aynı çıkıntı var

Sayı tuşlarındaki 5'te de aynı çıkıntı var

Sağ tarafında sayı tuş takımı olan klavyelerde 5 tuşunun üstünde de küçük bir çıkıntı bulunuyor. Çıkıntı, sayı tuşlarının ortasını gösterdiği için rakamları bakmadan girmeyi kolaylaştırıyor.

F ve J'deki çıkıntıların mucidi olarak bazı kaynaklarda June E. Botich'in adı geçiyor. Ancak Botich'in 2002'de aldığı patent, orta sıradaki sekiz tuşun hepsinin üstüne takılan küçük plastik parçalar içindi. Patent başvurusunda parmakların, parçaların yükseltilmiş kenarları arasında beşikteymiş gibi durduğu anlatılıyordu. Fikir geniş kitlelerce benimsenmedi.

Çıkıntıları başka tuşlarda da isteyenler, üzerinde kabarık nokta bulunan şeffaf etiketleri istedikleri tuşa yapıştırabiliyor.

2016'da yapılan bir araştırma ise on parmak yazma eğitimi almış kişilerin, kendi kendine yazmayı öğrenenlere karşı sanıldığı kadar büyük bir üstünlüğü olmadığını ortaya koydu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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