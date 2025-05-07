Mayıs 2025: Gökyüzünde Neler Oluyor? Gezegenlerin Dansına Tanıklık Edeceğiz!

Ay, Plüton'un Kova'da geri dönmesiyle başlıyor, ancak bu endişelenmeniz gereken bir retrograd değil. Dış gezegenler yılın yarısını geri gidiyormuş gibi geçirir. Plüton sıkıca Kova'da ve Oğlak'a geri dönmeden ilerliyor. Bu nedenle Kova temalarıyla gölge tarafımızla yüzleşeceğiz: Toplum olarak nasıl birlikte çalışıyoruz? Teknolojik ilerlemenin gölgeleri nelerdir?

Küresel Değişiklikler ve Topluluk

Yapay zeka düzenlemeleri ve teknolojiyle ilgili sorunlar daha fazla gündeme gelebilir. Topluluklar, hedeflerine ulaşmak için örgütlenme biçimlerini değiştirebilir. Oğlak burcu güç ve yönetimle ilgilidir; Kova ise toplumsal ilerlemeyi temsil eder. Plüton'un beş aylık bu süreçte dikkatimiz bu konulara yönelecek.

Merkür'ün Geçişi: Koç'tan Boğa'ya

Merkür, Koç burcunu terk ederek metodik Boğa burcuna geçiyor. Bu geçiş, önemli projelerinizde yavaş ve istikrarlı bir yaklaşımı teşvik eder. Her seferinde bir adım atarak ilerlemek, tükenmeyi önleyecektir.

Akrep Dolunayı: Yoğun Enerjiler

12 Mayıs'ta Akrep Dolunayı, yüzeyin altındaki kaynayan sorunları ortaya çıkarabilir. Merkür’ün Plüton’a meydan okumasıyla sessiz kalmak zorlaşabilir. Altı ay önce Akrep Yeni Ay'da ektiğiniz tohumlar meyve verebilir.

Değişim ve Yenilik: Güneş ve Uranüs Kavuşumu

17 Mayıs, programınızı değiştirme ve farklı yapma şansını getiriyor. Güneş ve Uranüs, Boğa burcunda bir araya geliyor. Değişime açık olun, çünkü bu kavuşum 90 yıl boyunca bir daha gerçekleşmeyecek.