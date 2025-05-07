onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Mayıs 2025: Gökyüzünde Neler Oluyor? Gezegenlerin Dansına Tanıklık Edeceğiz!

etiket Mayıs 2025: Gökyüzünde Neler Oluyor? Gezegenlerin Dansına Tanıklık Edeceğiz!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 10:49

Mayıs ayına hoş geldiniz! Bu ay, 2025'te tüm iç gezegenlerin doğrudan hareket edeceği ilk ay olacak. Bu nedenle önünüzde açık bir yol olduğunu, ilerlemenin yeniden mümkün olduğunu hissedebileceğiniz yılın ilk ayı olacak. Haydi, hemen dalalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayın Başlangıcı: Plüton ve Kova

Ayın Başlangıcı: Plüton ve Kova

Ay, Plüton'un Kova'da geri dönmesiyle başlıyor, ancak bu endişelenmeniz gereken bir retrograd değil. Dış gezegenler yılın yarısını geri gidiyormuş gibi geçirir. Plüton sıkıca Kova'da ve Oğlak'a geri dönmeden ilerliyor. Bu nedenle Kova temalarıyla gölge tarafımızla yüzleşeceğiz: Toplum olarak nasıl birlikte çalışıyoruz? Teknolojik ilerlemenin gölgeleri nelerdir?

Küresel Değişiklikler ve Topluluk

Yapay zeka düzenlemeleri ve teknolojiyle ilgili sorunlar daha fazla gündeme gelebilir. Topluluklar, hedeflerine ulaşmak için örgütlenme biçimlerini değiştirebilir. Oğlak burcu güç ve yönetimle ilgilidir; Kova ise toplumsal ilerlemeyi temsil eder. Plüton'un beş aylık bu süreçte dikkatimiz bu konulara yönelecek.

Merkür'ün Geçişi: Koç'tan Boğa'ya

Merkür, Koç burcunu terk ederek metodik Boğa burcuna geçiyor. Bu geçiş, önemli projelerinizde yavaş ve istikrarlı bir yaklaşımı teşvik eder. Her seferinde bir adım atarak ilerlemek, tükenmeyi önleyecektir.

Akrep Dolunayı: Yoğun Enerjiler

12 Mayıs'ta Akrep Dolunayı, yüzeyin altındaki kaynayan sorunları ortaya çıkarabilir. Merkür’ün Plüton’a meydan okumasıyla sessiz kalmak zorlaşabilir. Altı ay önce Akrep Yeni Ay'da ektiğiniz tohumlar meyve verebilir.

Değişim ve Yenilik: Güneş ve Uranüs Kavuşumu

17 Mayıs, programınızı değiştirme ve farklı yapma şansını getiriyor. Güneş ve Uranüs, Boğa burcunda bir araya geliyor. Değişime açık olun, çünkü bu kavuşum 90 yıl boyunca bir daha gerçekleşmeyecek.

İkizler Burcuna Geçiş

İkizler Burcuna Geçiş

Güneş, 20 Mayıs'ta İkizler burcuna geçiyor. Bu dönem, başkalarıyla bağlantı kurma ve fikirlerinizi paylaşma zamanıdır. Eğer izole hissediyorsanız, bu döngü yeniden sosyalleşmenize yardımcı olabilir.

Satürn'ün Koç'a Girişi

24 Mayıs'ta Satürn, Balık'tan Koç burcuna geçiyor. Bu, daha kendine güvenen bireyler olmamızı sağlayacak bir süreçtir. Satürn, sonbaharda Balık burcuna dönse de bu dönemi gelecekteki değişikliklerin bir önizlemesi olarak değerlendirebilirsiniz.

Merkür ve İkizler: Ortaklıkların Gücü

Merkür, 25 Mayıs'ta İkizler burcuna giriyor. Bu döngü, dinamik ikililer oluşturmak ve ortaklıklar kurmak için mükemmel bir zamandır. Yeni insanlarla tanışabilir ve sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz.

İkizler Yeni Ay: Olanaklarla Dolu

26 Mayıs'ta İkizler Yeni Ay, Plüton ile uyumlu bir üçgen oluşturuyor. Bu olumlu enerji, dinamik ortaklıklar için mükemmel bir zemin hazırlar. İster bir partner arıyor olun ister mesajınızı dünyaya iletmek isteyin, bu dönem tam size göre.

Mayıs 2025'te Öne Çıkan Geçişler

Mayıs 2025'te Öne Çıkan Geçişler

  • 2 Mayıs: Venüs, Neptün ile birleşiyor: Romantik ilişkilerde yoğun duygular deneyimlenebilir.

  • 4 Mayıs: Plüton gerisi: Kendi içimize dönerek sorunlarımızla yüzleşebiliriz.

  • 5 Mayıs: Merkür ve Jüpiter uyumu: Yeni fikirler ve bağlantılar için uygun bir zaman.

  • 10 Mayıs: Merkür Boğa burcuna giriyor: Yavaşlayarak düşüncelerimizi ölçüp tartmalıyız.

  • 20 Mayıs: Güneş İkizler burcuna geçiyor: Sosyalleşmek ve yeni fikirler paylaşmak için ideal bir dönem.

Bu ayın enerjisini en iyi şekilde kullanarak, hayatınıza olumlu değişiklikler getirebilirsiniz. Mayıs 2025'te gökyüzü, ilerleme ve dönüşüm fırsatları sunuyor. Keyifli ve verimli bir ay geçirmenizi dilerim!

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam