Toplumsal Düzenin Çöktüğü Dönemlerde Bireyin Yalnızlaşıp Yavaş Yavaş Kaybolması: Anomi Nedir?

Anomi, bireylerin toplumdaki norm ve değerlerle bağ kuramadığı, kuralların ya çöktüğü ya da tamamen muğlaklaştığı bir sosyal durum aslında. Fransız sosyolog Émile Durkheim bu kavramı ilk kez 19. yüzyıl sonlarında kullanmış ve özellikle İntihar (Le Suicide) adlı eserinde detaylandırmıştır.

Durkheim’e göre toplum düzeninin bozulduğu dönemlerde, bireyler nasıl davranmaları gerektiğini bilemez hale gelir. Ne doğru, ne yanlış, ne makbul ne ayıp... Belirsizlik hakim olur. Bu da bireyin psikolojik olarak savrulmasına, hatta kendine zarar vermeye kadar varabilen sonuçlara yol açar.