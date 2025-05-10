Toplumsal Düzenin Çöktüğü Dönemlerde Bireyin Yalnızlaşıp Yavaş Yavaş Kaybolması: Anomi Nedir?
Toplumun dengesi bozulduğunda birey kendini boşlukta bulur. Ne yapması gerektiğini, neyin doğru ya da yanlış olduğunu bilemez hale gelir. Normların geçerliliğini yitirdiği bu dönemlerde yalnızlık, amaçsızlık ve kopukluk hissi kaçınılmazdır. Sosyolojide bu duruma “anomi” adı verilir. Peki nedir bu kavram? Bu hissin asıl kökeni ne?
Gelin, beraber bakalım...
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Modern dünyada birçok insan kendini amaçsız, kopuk ve duygusuz hissediyor.
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Peki nedir bu anomi?
Birey yalnızlaşınca ne olur?
20. yüzyılda sosyolog Robert K. Merton, Durkheim’ın anomi kavramını alıp kendi kuramıyla daha da geliştirdi.
Günümüzde nasıl görülüyor diye soracak olursanız...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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