Orta Çağ Kadın Modasına Dair Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız İlginç Gerçekler

Orta Çağ, yalnızca savaşlar ve saray entrikalarından ibaret değildi. Kadınların günlük yaşamı da en az bu olaylar kadar dikkat çekiciydi. Giyim tarzları ise yalnızca estetik değil, aynı zamanda pratik ve sembolik anlamlar da taşıyordu. Doğum sırasında kullanılan koruyucu kuşaklardan ceplerin gizli kullanımına kadar uzanan bu detaylar, dönemin toplumsal yapısı ve kadınların karşılaştığı zorlukları en ince detayına kadar yansıtmaya devam ediyor.

İsterseniz, o gerçeklere beraber göz atalım...