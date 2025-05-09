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Orta Çağ Kadın Modasına Dair Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız İlginç Gerçekler

Orta Çağ Kadın Modasına Dair Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız İlginç Gerçekler

Moda
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.05.2025 - 21:36

Orta Çağ, yalnızca savaşlar ve saray entrikalarından ibaret değildi. Kadınların günlük yaşamı da en az bu olaylar kadar dikkat çekiciydi. Giyim tarzları ise yalnızca estetik değil, aynı zamanda pratik ve sembolik anlamlar da taşıyordu. Doğum sırasında kullanılan koruyucu kuşaklardan ceplerin gizli kullanımına kadar uzanan bu detaylar, dönemin toplumsal yapısı ve kadınların karşılaştığı zorlukları en ince detayına kadar yansıtmaya devam ediyor.

İsterseniz, o gerçeklere beraber göz atalım...

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Doğum kuşakları aslında birçok kişi için 'teselli' aracıydı.

Doğum kuşakları aslında birçok kişi için 'teselli' aracıydı.

Orta Çağ’da doğum, yüksek riskli bir süreç olarak kabul edilmekteydi. Kadınlar, hem kendilerini hem de doğmamış çocuklarını korumak amacıyla 'doğum kuşağı' adı verilen özel kuşaklar kullanırdı. Kumaş ya da parşömen şeritlerinden yapılan bu kuşaklar, doğum esnasında bele sarılır ya da elde tutulurdu. İnanca göre bu objeler, doğumu kolaylaştırıcı ve koruyucu bir etkiye sahipti.

Elbiselerin ya da bazı parçaların 'gizli' cepleri olduğunu biliyor muydunuz?

Elbiselerin ya da bazı parçaların 'gizli' cepleri olduğunu biliyor muydunuz?

Modern el çantalarından önce, kadınlar ihtiyaç duydukları eşyaları elbiselerinin altına gizlenmiş ceplerde taşırdı. Bele bağlanan bu kumaş cepler, dış eteğin iç kısmına açılmış gizli yırtmaçlardan ulaşılabilecek şekilde tasarlanırdı. Para keseleri, küçük dikiş setleri ya da özel mektuplar gibi kişisel eşyalar bu cepler aracılığıyla güvenli bir biçimde taşınabilirdi.

Yelpaze tutmanın bile farklı anlamları var...

Yelpaze tutmanın bile farklı anlamları var...

Bir yelpaze yalnızca sıcak havayı savuşturmaya yaramazdı; aynı zamanda bir iletişim aracıydı. Yelpazenin tutulma biçimi, açılıp kapatılması ya da yavaşça sallanması gibi jestler, balo salonlarındaki kalabalık ortamda özel mesajlar iletmek için kullanılırdı. Örneğin, yelpazeyi kalp hizasında tutmak ilgi ve sevgi anlamına gelirken, yavaşça sallamak evli olunduğunu ifade ederdi.

Krinolinler sadece görkemli değil, aynı zamanda 'serinletici' görevi de görüyordu.

Krinolinler sadece görkemli değil, aynı zamanda 'serinletici' görevi de görüyordu.
Krinolinler sadece görkemli değil, aynı zamanda 'serinletici' görevi de görüyordu.

Peki ya Viktorya dönemindeki mayo tasarımları?

Peki ya Viktorya dönemindeki mayo tasarımları?

Kadın mayoları bir zamanlar yün ya da pazen kumaşlardan yapılmış, uzun kollu ve tam vücut kapatacak şekilde tasarlanmıştı. Bu kıyafetler genellikle çorap, ayakkabı ve başlıkla tamamlanırdı. Dönemin ahlaki değerleri gereği, kol ve ayak bileklerinin dahi görünmesi uygun karşılanmadığından, bu mayolar hem yüzme hem de mahremiyet için ideal sayılıyordu.

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Orta Çağ’da 'çıkarılabilir kol' modası da vardı!

Orta Çağ’da 'çıkarılabilir kol' modası da vardı!

Orta Çağ kıyafetlerinde kollar, elbiseden ayrılabilir şekilde tasarlanırdı. Havanın durumuna, sosyal etkinliğe ya da kıyafetin yenilenme ihtiyacına göre kollar değiştirilebilirdi. Bu sayede yalnızca kol bölgesi yıprandığında, tüm elbise yerine yalnızca kolların değiştirilmesi yeterli olurdu.

Ve korseler!

Ve korseler!

Korseler, sanılanın aksine yalnızca ince bir bel için kullanılan işkence araçları değildi. Çoğu kadın, korseleri vücut desteği ve düzgün duruş amacıyla kullanmaktaydı. Günümüz sütyenleriyle benzer işlev gören korseler, doğru ölçülerle giyildiğinde günlük hareketleri kısıtlamaz, nefes almayı engellemezdi. Aşırı sıkı bağlama nadir görülen bir uygulamaydı ve özel antrenman gerektirirdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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