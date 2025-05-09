Orta Çağ Kadın Modasına Dair Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız İlginç Gerçekler
Orta Çağ, yalnızca savaşlar ve saray entrikalarından ibaret değildi. Kadınların günlük yaşamı da en az bu olaylar kadar dikkat çekiciydi. Giyim tarzları ise yalnızca estetik değil, aynı zamanda pratik ve sembolik anlamlar da taşıyordu. Doğum sırasında kullanılan koruyucu kuşaklardan ceplerin gizli kullanımına kadar uzanan bu detaylar, dönemin toplumsal yapısı ve kadınların karşılaştığı zorlukları en ince detayına kadar yansıtmaya devam ediyor.
İsterseniz, o gerçeklere beraber göz atalım...
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Doğum kuşakları aslında birçok kişi için 'teselli' aracıydı.
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Elbiselerin ya da bazı parçaların 'gizli' cepleri olduğunu biliyor muydunuz?
Yelpaze tutmanın bile farklı anlamları var...
Krinolinler sadece görkemli değil, aynı zamanda 'serinletici' görevi de görüyordu.
Peki ya Viktorya dönemindeki mayo tasarımları?
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Orta Çağ’da 'çıkarılabilir kol' modası da vardı!
Ve korseler!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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