Önümüzdeki Günlerde Aşk Hayatında Büyük Değişim Yaşayacak 4 Burç
Aşk bazen tam da unuttuğumuzu sandığımız anda kapımızı çalar. Bazen yepyeni biriyle, bazen de zaten hayatımızda olan biriyle bambaşka bir bağ kurarız. Önümüzdeki günlerde gökyüzü bazı burçlara tam da böyle sürprizler hazırlıyor. Kalbi uzun zamandır sessiz kalanlar, ilişkisinde yeni bir döneme girenler ya da hiç beklemediği biriyle duygusal bir yakınlaşma yaşayanlar… Bu dönemde aşk hayatında büyük bir değişim yaşayacak dört burç öne çıkıyor. Bakalım, o burçlar hangileri?
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Boğa Burcu
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İkizler Burcu
Başak Burcu
Kova Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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