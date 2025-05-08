14 Yıllık Kabin Memuru Aylık Kazancını Açıklayarak Dudak Uçuklattı

Yorumlarda birçok kişi uçuş görevlilerinin gerçekten bu kadar çok kazanıp kazanmadığını sorguladı. Hatta yorum yapan bazı diş hekimleri, doktorlar ve mühendisler 'Nasıl yani?' diye sorgulamaktan geri durmadı.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce makul mü? Yorumlarda buluşalım!