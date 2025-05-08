14 Yıllık Kabin Memuru Aylık Kazancını Açıklayarak Dudak Uçuklattı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/travel/ar...
Kabin memurlarının genel olarak ortalamanın epey üstünde kazandığını birçoğumuz biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir kabin memuru, aylık kazancını açıklayarak dudak uçuklattı. İşinden her ne kadar bıktığını söylese de aylık kazancını kendisine hatırlatan kadın, hayatından epey memnun!
İşte detaylar...
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Geçtiğimiz günlerde Josette isimli bir uçuş görevlisi, aylık kazancını açıklayarak adeta dudak uçuklattı.
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"İşimden sıkıldım ama bu ayki kazancım 9980,66 dolar (yaklaşık 385 bin TL)."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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