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14 Yıllık Kabin Memuru Aylık Kazancını Açıklayarak Dudak Uçuklattı

14 Yıllık Kabin Memuru Aylık Kazancını Açıklayarak Dudak Uçuklattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 14:06

Kabin memurlarının genel olarak ortalamanın epey üstünde kazandığını birçoğumuz biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir kabin memuru, aylık kazancını açıklayarak dudak uçuklattı. İşinden her ne kadar bıktığını söylese de aylık kazancını kendisine hatırlatan kadın, hayatından epey memnun!

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/travel/ar...
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Geçtiğimiz günlerde Josette isimli bir uçuş görevlisi, aylık kazancını açıklayarak adeta dudak uçuklattı.

Geçtiğimiz günlerde Josette isimli bir uçuş görevlisi, aylık kazancını açıklayarak adeta dudak uçuklattı.

Yaklaşık 14 senedir aynı firmada kabin memurluğu yapan kadın, TikTok hesabında paylaştığı videoda hem meslek hayatına hem de kazandığı paraya değindi.

Videoya ise 'İşimden sıkıldım ama geçen ayki kazancım aklıma geliyor' diyerek epey 'karlı' olduğunu vurguladı.

"İşimden sıkıldım ama bu ayki kazancım 9980,66 dolar (yaklaşık 385 bin TL)."

"İşimden sıkıldım ama bu ayki kazancım 9980,66 dolar (yaklaşık 385 bin TL)."

Yorumlarda birçok kişi uçuş görevlilerinin gerçekten bu kadar çok kazanıp kazanmadığını sorguladı. Hatta yorum yapan bazı diş hekimleri, doktorlar ve mühendisler 'Nasıl yani?' diye sorgulamaktan geri durmadı.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce makul mü? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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