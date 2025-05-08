Bu Hataya Düşmeyin! İlk Buluşmada Sorulduğu An "Ghostlanmanıza" Sebep Olacak 6 Garip Soru

Sizler de takdir edersiniz ki, ilk buluşmalar her zaman biraz heyecan verici olur. Hepimiz iyi bir izlenim bırakmak isteriz. Kıyafet seçimi, mekan kararı, buluşma saatine uyum derken bütün planın merkezinde aslında tek bir şey var, o da güçlü bir iletişim.

İlişki uzmanı olan Alexa Johnston’a göre, doğru iletişim ilk buluşmalarda ikinci buluşmanın anahtarı olabiliyor. Ancak bazı sorular var ki, “ghostlanma” riskinizi ciddi şekilde artırıyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte flört uygulamalarında da gözle görülür bir artış yaşanıyor. Uzmanlar ise bu yoğunlukta öne çıkmak isteyenler için, ilk buluşmada kesinlikle sorulmaması gereken altı soruyu açıkladı.

İşte detaylar...