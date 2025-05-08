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Bu Hataya Düşmeyin! İlk Buluşmada Sorulduğu An "Ghostlanmanıza" Sebep Olacak 6 Garip Soru

Bu Hataya Düşmeyin! İlk Buluşmada Sorulduğu An "Ghostlanmanıza" Sebep Olacak 6 Garip Soru

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 10:45

Sizler de takdir edersiniz ki, ilk buluşmalar her zaman biraz heyecan verici olur. Hepimiz iyi bir izlenim bırakmak isteriz. Kıyafet seçimi, mekan kararı, buluşma saatine uyum derken bütün planın merkezinde aslında tek bir şey var, o da güçlü bir iletişim.

İlişki uzmanı olan Alexa Johnston’a göre, doğru iletişim ilk buluşmalarda ikinci buluşmanın anahtarı olabiliyor. Ancak bazı sorular var ki, “ghostlanma” riskinizi ciddi şekilde artırıyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte flört uygulamalarında da gözle görülür bir artış yaşanıyor. Uzmanlar ise bu yoğunlukta öne çıkmak isteyenler için, ilk buluşmada kesinlikle sorulmaması gereken altı soruyu açıkladı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thescottishsun.co.uk/fabu...
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İlk buluşma her zaman önemli...

İlk buluşma her zaman önemli...

Karşı tarafın verdiği enerjiden sorduğu sorulara kadar birçok şey, gelecekte bazı şeylerin şekillenmesini sağlıyor. Bu sebeple de sorulan sorular son derece önemli.

Alexa Johnston isimli bir ilişki uzmanı da ilk buluşmada sorulmaması gereken 6 soruyu açıkladı. Bu sorular sorulduğu takdirde 'ghostlanmaya' sebep oluyor, ikinci buluşma şansını da yok ediyor. Gelin, o sorulara birlikte bakalım...

"Ne kadar maaş alıyorsun?"

"Ne kadar maaş alıyorsun?"

Henüz ilk buluşmada maddi konuları gündeme getirmek, romantik potansiyeli yerle bir edebiliyor. Uzmanlara göre bu soru, sizi materyalist ve 'paragöz' biri olarak gösterebilir. Bunun yerine, karşınızdakinin işine olan ilgisini ya da mesleğini neden seçtiğini sorarak daha doğal ve samimi bir sohbet başlatabilirsiniz.

Johnston şöyle açıklıyor:

“Birinin maaşını sormak, onu kişiliğinden çok banka hesabıyla değerlendiriyor olduğunuz izlenimini yaratır. Bu da anında bir rahatsızlık hissine yol açar.”

"Neden hala sevgilin yok?"

İyi niyetle sorulmuş gibi görünse de, bu soru ciddi bir yargılama içeriyor. Bekar olmanın bir 'sorun' olduğunu ima eden bu yaklaşım, kişiyi savunmaya geçirebilir. Bunun yerine, karşınızdaki kişinin hobilerinden ya da boş zamanlarında neler yapmaktan hoşlandığından bahsetmesini istemek daha iyi bir tercih olacaktır.

Uzman yorumu:

“Bu tür bir soru, kişinin ilişki geçmişini açıklamak zorundaymış gibi hissetmesine neden olur ve buluşmanın sıcak havasını soğutur.”

“Sence ben eski sevgiline göre daha mı çekiciyim?”

Geçmiş ilişkileri gündeme getirmek, özellikle karşılaştırma içeren bu tarz sorular sormak ciddi bir hata. Bu soru, hem karşınızdaki kişinin eski partnerini düşünmesine neden olur hem de kendinizi yetersiz hissettiğinizi gösterir.

Johnston’dan uyarı:

“Bu tür bir soru, üç kat riskli: Güvensizlik sinyali verir, geçmişi yeniden canlandırır ve karşı tarafı imkânsız bir cevap vermeye zorlar.”

"Çocuk istiyor musun?"

"Çocuk istiyor musun?"

Evet, hayatın ilerleyen dönemlerinde bu konu mutlaka konuşulmalı. Ancak ilk buluşmada bu kadar ileriye gitmek, süreci doğal akışından çıkarır. Uzmanlar, böyle ciddi soruların ilişki biraz daha oturduğunda konuşulmasını öneriyor.

Uzmanın görüşü:

“Bu tarz sorular, daha tanışma aşamasında ciddi bir ilişki beklentisi içine girdiğinizi gösterir. Bu da karşınızdakini baskı altında hissettirebilir.”

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“Kaç kişiyle birlikte oldun?”

Cinsel geçmişe dair sorular, her zaman hassas bir konudur. İlk buluşmada bu tarz bir sorunun gündeme gelmesi, karşınızdakinin yargılanacağı düşüncesini doğurur. Bunun yerine ortak ilgi alanlarına odaklanmak çok daha sağlıklı bir sohbet zemini sağlar.

Johnston’a göre:

“Bu soru, tanıma sürecini gölgeler ve karşınızdakini sadece bir sayı olarak görmek gibi algılanabilir.”

“Estetik yaptırdın mı?”

Dış görünüşle ilgili konular zaten hassasken, bu soruyla sınırları aşmak mümkün. Estetik işlemler hakkında soru sormak, kişinin kendini rahatsız ve sorgulanmış hissetmesine neden olabilir. Bunun yerine samimi ama basit iltifatlar tercih edilmelidir.

Uzmanın yorumu:

“Bu soru, kişiyi savunmaya iter. Ya bir şeyleri itiraf etmek zorunda kalırlar ya da kendilerini sürekli inceleniyormuş gibi hissederler. İkisi de buluşmanın havasını bozar.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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