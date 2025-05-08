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"Summer Is Calling" Diyerek Yaz Aylarının Gelişini Kutlayan Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar

"Summer Is Calling" Diyerek Yaz Aylarının Gelişini Kutlayan Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 09:49

Deniz, kum, güneş... Yaz sezonunun açılmasına çok az kaldı. Yavaştan havaların ısınmasıyla birlikte birçoğumuz son derece mutluyken bir kısmımız da bir o kadar yaz aylarını sevmiyor.

Belki Instagram'da görmüşsünüzdür. Birçok kişi 'Summer is calling' diyerek yaz ayının gelişin kutluyor. Öyle ki, Twitter (X) kullanıcıları da yaz ayının gelişini goygoya vurarak herkesi güldürdü.

İşte güldüren paylaşımlar!

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Malumunuz sıcaklar başladı, yaz aylarına sayılı günler kaldı.

Bir kısmımız tam anlamıyla 'yaz insanı' olarak kendini tanımlarken bir kısmımız da sıcaklardan nefret ediyor.

Twitter (X) kullanıcıları da 'Yaz seni çağırıyor' diyerek yaz ayının gelişini kutladı.

"Summer is calling" diyen kullanıcıların, komik paylaşımlarına hep beraber bakalım...

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Sizce bu yaz nasıl geçecek?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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