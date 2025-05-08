"Summer Is Calling" Diyerek Yaz Aylarının Gelişini Kutlayan Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar
Deniz, kum, güneş... Yaz sezonunun açılmasına çok az kaldı. Yavaştan havaların ısınmasıyla birlikte birçoğumuz son derece mutluyken bir kısmımız da bir o kadar yaz aylarını sevmiyor.
Belki Instagram'da görmüşsünüzdür. Birçok kişi 'Summer is calling' diyerek yaz ayının gelişin kutluyor. Öyle ki, Twitter (X) kullanıcıları da yaz ayının gelişini goygoya vurarak herkesi güldürdü.
İşte güldüren paylaşımlar!
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Malumunuz sıcaklar başladı, yaz aylarına sayılı günler kaldı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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