"Summer Is Calling" Diyerek Yaz Aylarının Gelişini Kutlayan Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar

Deniz, kum, güneş... Yaz sezonunun açılmasına çok az kaldı. Yavaştan havaların ısınmasıyla birlikte birçoğumuz son derece mutluyken bir kısmımız da bir o kadar yaz aylarını sevmiyor.

Belki Instagram'da görmüşsünüzdür. Birçok kişi 'Summer is calling' diyerek yaz ayının gelişin kutluyor. Öyle ki, Twitter (X) kullanıcıları da yaz ayının gelişini goygoya vurarak herkesi güldürdü.

İşte güldüren paylaşımlar!