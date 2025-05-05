Papa Francis’in Son Arzusu Hayat Buldu: 'Papamobil', Gazze’de Mobil Kliniğe Dönüştürüldü

Araçta enfeksiyonlar için hızlı test kitleri, tanı cihazları, aşılar, dikiş setleri ve diğer temel tıbbi malzemeler yer alacak. Sağlık personeli eşliğinde hizmet verecek mobil klinik, insani yardım erişiminin sağlanmasının ardından Gazze’nin en izole bölgelerinde sağlık hizmeti sunmaya başlayacak.

Caritas İsveç Genel Sekreteri Peter Brune, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu araç sayesinde sağlık hizmetine erişimi olmayan, yaralanmış ve yetersiz beslenen çocuklara ulaşabileceğiz. Gazze’de sağlık sistemi neredeyse tamamen çökmüş durumda. Bu, somut ve hayat kurtarıcı bir müdahaledir” ifadelerini kullandı.