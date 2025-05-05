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Papa Francis’in Son Arzusu Hayat Buldu: 'Papamobil', Gazze’de Mobil Kliniğe Dönüştürüldü

Papa Francis’in Son Arzusu Hayat Buldu: 'Papamobil', Gazze’de Mobil Kliniğe Dönüştürüldü

Papa Francis
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.05.2025 - 16:59

Papa Francis’in yaşamı boyunca savunduğu insani değerler, vefatının ardından somut şekilde hayat buldu. Son arzusu doğrultusunda milyonlarca insanla buluştuğu araç 'papamobil', Gazze’deki çocuklara sağlık hizmeti sunacak şekilde mobil kliniğe dönüştürüldü.

Gelin, detaylara beraber bakalım...

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Papa Francis, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Papa Francis, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Hıristiyan dünyası bu vefat sonrası adeta yasa boğuldu. Bir süredir çeşitli hastalıklarla mücadele eden Papa, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Görev süresi boyunca en savunmasız gruplara yakın durmayı ilke edinen Papa’nın son arzusu, Gazze’deki çocuklar için anlamlı bir projeye dönüştü.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiye ulaşmak için kullandığı popemobil, artık Gazze’de çocuklara sağlık hizmeti sunacak bir mobil kliniğe dönüştürülüyor.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiye ulaşmak için kullandığı popemobil, artık Gazze’de çocuklara sağlık hizmeti sunacak bir mobil kliniğe dönüştürülüyor.

Papa Francis’in vasiyeti doğrultusunda başlatılan proje, Kudüs merkezli Caritas Jerusalem tarafından yürütülüyor. Papa’nın talebiyle hayata geçirilen girişim, savaşın etkisiyle büyük yıkıma uğrayan Gazze’deki çocuklara sağlık hizmeti ulaştırmayı amaçlıyor. Bölgede altyapının çökmesi, sağlık sisteminin işlemez hale gelmesi ve eğitim olanaklarının durma noktasına gelmesi nedeniyle yaklaşık bir milyon çocuk ciddi risk altında bulunuyor.

Popemobil, mobil sağlık aracına dönüştürülerek tanı, muayene ve tedavi süreçlerinde kullanılmak üzere yeniden yapılandırılıyor.

Popemobil, mobil sağlık aracına dönüştürülerek tanı, muayene ve tedavi süreçlerinde kullanılmak üzere yeniden yapılandırılıyor.

Araçta enfeksiyonlar için hızlı test kitleri, tanı cihazları, aşılar, dikiş setleri ve diğer temel tıbbi malzemeler yer alacak. Sağlık personeli eşliğinde hizmet verecek mobil klinik, insani yardım erişiminin sağlanmasının ardından Gazze’nin en izole bölgelerinde sağlık hizmeti sunmaya başlayacak.

Caritas İsveç Genel Sekreteri Peter Brune, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu araç sayesinde sağlık hizmetine erişimi olmayan, yaralanmış ve yetersiz beslenen çocuklara ulaşabileceğiz. Gazze’de sağlık sistemi neredeyse tamamen çökmüş durumda. Bu, somut ve hayat kurtarıcı bir müdahaledir” ifadelerini kullandı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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