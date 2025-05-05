Papa Francis’in Son Arzusu Hayat Buldu: 'Papamobil', Gazze’de Mobil Kliniğe Dönüştürüldü
Papa Francis’in yaşamı boyunca savunduğu insani değerler, vefatının ardından somut şekilde hayat buldu. Son arzusu doğrultusunda milyonlarca insanla buluştuğu araç 'papamobil', Gazze’deki çocuklara sağlık hizmeti sunacak şekilde mobil kliniğe dönüştürüldü.
Gelin, detaylara beraber bakalım...
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Papa Francis, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.
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Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiye ulaşmak için kullandığı popemobil, artık Gazze’de çocuklara sağlık hizmeti sunacak bir mobil kliniğe dönüştürülüyor.
Popemobil, mobil sağlık aracına dönüştürülerek tanı, muayene ve tedavi süreçlerinde kullanılmak üzere yeniden yapılandırılıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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