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Papa Francis Kimdir, Neden Hayatını Kaybetti? Papa Francis'in Hayatı ve Kariyeri

Papa Francis Kimdir, Neden Hayatını Kaybetti? Papa Francis'in Hayatı ve Kariyeri

Papa Francis
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.04.2025 - 11:32

Papa Francis Katolik Kilisesi'nin 266. papası olarak dünya çapında tanınan bir figürdü. Arjantinli olan Bergoglio, 2013 yılında Papa olarak seçildikten sonra mütevazı yaşam tarzı ve toplumsal sorunlar karşısındaki duyarlılığı ile büyük bir takdir topladı. Sosyal adalet, göçmen hakları ve çevre gibi konularda yaptığı konuşmalar ve uygulamalarla, Katolik Kilisesi'nin daha modern bir yaklaşıma sahip olmasını sağladı.

Geçtiğimiz dakikalarda 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Papa Francis kimdir, neden hayatını kaybetti? Papa Francis hakkındaki bilgileri öğrenmek istiyorsanız, sizleri aşağıya alalım...

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Papa Francis Kimdir?

Papa Francis Kimdir?

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, 17 Aralık 1936'da Arjantin'in Buenos Aires kentinde doğdu. Katolik Kilisesi'nin 266. lideri olarak 13 Mart 2013'te seçildi. Güney Amerika'dan seçilen ilk papa olmasının yanı sıra, Cizvit tarikatından gelen ilk papa olmasıyla da tarihe geçti. 

Papa Francis Kaç Yaşında Öldü?

Papa Francis, 17 Aralık 1936 doğumlu olup 88 yaşında hayatını kaybetti.

Papa Francis Nereli?

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğan Papa Francis'in ailesi, İtalya'dan Arjantin'e göç eden bir işçi sınıfı ailesidir. ​

Papa Francis Kariyer Başlangıcı

Papa Francis Kariyer Başlangıcı

Gençliğinde kimya teknisyeni olarak çalışan Bergoglio, 1958'de Cizvit tarikatına katıldı. 1969'da rahip olarak atandı ve 1973'te Arjantin Cizvitlerinin başkanı oldu. 1992'de Buenos Aires Yardımcı Piskoposu, 1998'de ise Başpiskopos olarak atandı. 2001 yılında Kardinal unvanını aldı.

Papa Francis Özel Hayatı

Papa Francis Özel Hayatı

Papa Francis, gençliğinde ciddi bir zatürre geçirerek akciğerinin bir kısmını kaybetti. Ayrıca mütevazı yaşam tarzıyla tanınıyor. Papalık sarayında değil, Vatikan'daki bir misafirhanede yaşamayı tercih etmiştir. 

Papa Francis Evli mi, Çocuğu Var mı?

Hayır, Papa Francis'in eşi veya çocukları yok. Katolik Kilisesi, papaların evlenmeden ve cinsel ilişkilerden kaçınmalarını, yani bekarlık yemini etmelerini gerektirir.

Para Francis Ödülleri ve Adaylıkları

Para Francis Ödülleri ve Adaylıkları

Papa Francis, liderliği ve insan hakları konusundaki çalışmalarından ötürü pek çok ödül almıştır. 2013 yılında TIME dergisi tarafından Yılın Kişisi seçilmiş ve aynı yıl Nobel Barış Ödülü adaylığı almıştır. 2015 yılında çevre bilinci ve sosyal adalet konularındaki katkılarından ötürü pek çok organizasyon tarafından ödüllendirilmiştir.

Papa Francis Neden Öldü?

Papa Francis Neden Öldü?

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa'nın vefatının nedeni, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarıydı. Özellikle 2025 yılının başlarında geçirdiği ciddi bir zatürre, sağlık durumunun kötüleşmesine neden oldu. Zatürre, çift taraflı akciğer enfeksiyonuna dönüşerek solunum yetmezliğine yol açtı ve Papa Francis, ventilatör desteği aldı.

Papa'nın sağlık geçmişinde, gençliğinde bir akciğerinin bir kısmının alınmış olması da bağışıklık sistemini zayıflatmıştı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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