Papa Francis Kimdir, Neden Hayatını Kaybetti? Papa Francis'in Hayatı ve Kariyeri

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa'nın vefatının nedeni, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarıydı. Özellikle 2025 yılının başlarında geçirdiği ciddi bir zatürre, sağlık durumunun kötüleşmesine neden oldu. Zatürre, çift taraflı akciğer enfeksiyonuna dönüşerek solunum yetmezliğine yol açtı ve Papa Francis, ventilatör desteği aldı.

Papa'nın sağlık geçmişinde, gençliğinde bir akciğerinin bir kısmının alınmış olması da bağışıklık sistemini zayıflatmıştı.