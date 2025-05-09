Takıntı mı, Arzu mu, Yoksa Sevgi mi? Bir Kişiyi Gerçekten Sevdiğinizi Anlamanın Yolları
Sizler de takdir edersiniz ki aşk karmaşık bir duygu. Bazen kafamız karışır, duygularımız birbirine girer. Birine ilgi duymak, ona duyduğumuz hislerin sevgi olup olmadığını sorgulamamıza neden olabilir. Hangi duygunun gerçekte bizi yönlendirdiğini anlamak için çoğu zaman kendimize sormamız gereken bir soru var: Gerçekten onu seviyor muyum, yoksa sadece ona takıntılı mıyım?
Aşk, hem kalbi hem de aklı aynı anda meşgul ederken, araya arzu ve takıntılar da girebilir. Peki sevgi ile takıntı arasındaki o ince çizgiyi nasıl ayırt edebiliriz?
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Zaman zaman, sevgi, takıntı ve arzu kavramları birbirine girebilir.
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Gerçek aşk, beyninizde farklı bir şekilde çalışıyor.
Buna karşılık, sadece tutkulu olduğunuz birinde, daha çok beynin dürtüsel, ani kararlarla ilgili bölgeleri çalışıyor.
Psikologlara göre aşkın üç ana aşaması var: Şehvet, çekim ve bağlılık.
Birçok ilişki bu noktada eleniyor. Çünkü sadece fiziksel çekimle kurulan ilişkiler, zamanla zihinsel ve duygusal doyumu sağlayamıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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