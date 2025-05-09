Takıntı mı, Arzu mu, Yoksa Sevgi mi? Bir Kişiyi Gerçekten Sevdiğinizi Anlamanın Yolları

Sizler de takdir edersiniz ki aşk karmaşık bir duygu. Bazen kafamız karışır, duygularımız birbirine girer. Birine ilgi duymak, ona duyduğumuz hislerin sevgi olup olmadığını sorgulamamıza neden olabilir. Hangi duygunun gerçekte bizi yönlendirdiğini anlamak için çoğu zaman kendimize sormamız gereken bir soru var: Gerçekten onu seviyor muyum, yoksa sadece ona takıntılı mıyım?

Aşk, hem kalbi hem de aklı aynı anda meşgul ederken, araya arzu ve takıntılar da girebilir. Peki sevgi ile takıntı arasındaki o ince çizgiyi nasıl ayırt edebiliriz?

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