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Sevgilisiyle Her Tartıştığında Tavsiye Almak İçin Soluğu ChatGPT'de Alan Kadından Pek Bi' Garip Açıklamalar

Sevgilisiyle Her Tartıştığında Tavsiye Almak İçin Soluğu ChatGPT'de Alan Kadından Pek Bi' Garip Açıklamalar

Yapay Zeka ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 20:57

Bazen küçük bir tartışma bile sevgililer arasında büyüyüp kontrolden çıkabiliyor. Ancak 34 yaşındaki Grace Carter bu tür durumlarda çözüm aramak için farklı bir yol seçti. Sevgilisiyle yaşadığı anlaşmazlıkların ortasında, ChatGPT'yi bir tür 'çift terapisti' olarak kullanmaya başladı. Grace, yapay zeka aracılığıyla duygusal gerilimleri daha sakin bir şekilde ele almayı öğrendi. Peki yapay zeka, ilişkilerdeki zorlukları aşmak için nasıl bir rol oynayabilir? Gelin, Grace'in o ilginç 'kriz yönetimine' hep beraber bakalım...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
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Grace Carter isimli bir kadın, sürekli tartıştığı sevgilisiyle olan sorunlarını ChatGPT sayesinde nasıl çözdüğünü anlattı.

Grace Carter isimli bir kadın, sürekli tartıştığı sevgilisiyle olan sorunlarını ChatGPT sayesinde nasıl çözdüğünü anlattı.

İlk başlarda arkadaş grubuna dert yanan Grace, 'Sürekli erkek arkadaşım hakkında şikayet eden kişi olmak istemedim.' diyor. Bunun üzerine durumu kendi başına çözmeye karar verdi, yapay zekaya yöneldi.

"Zaten ChatGPT'yi iş için kullanıyordum ve bir an ‘Acaba bu konuda da bana yardımcı olabilir mi?’ diye düşündüm."

"Zaten ChatGPT'yi iş için kullanıyordum ve bir an ‘Acaba bu konuda da bana yardımcı olabilir mi?’ diye düşündüm."

Grace, odasına çekilip yapay zekadan bazı tavsiyeler istedi.

Ancak başlangıçta bu durum Grace'e pek iyi hissettirmedi. 'Başta biraz deli gibi hissettirdi, sanki bir robota itiraf ediyormuşum gibi, ama garip bir şekilde rahatlatıcıydı. Sakinleştim ve sevgilimle kısa sürede barıştık,' diyor.

Durum hızla bir alışkanlık halini aldı. Artık 34 yaşındaki Grace, ChatGPT’yi ilişkilerindeki her şey için vazgeçilmez bir araç haline getirdi ve küçük tartışmalardan duygusal dönüm noktalarına kadar her konuda desteğe başvuruyor.

İlk başlarda Lucas, bu duruma karşı çıksa da artık çift ortaklaşa kararla her tartışmalarında ChatGPT'ye başvuruyorlar.

İlk başlarda Lucas, bu duruma karşı çıksa da artık çift ortaklaşa kararla her tartışmalarında ChatGPT'ye başvuruyorlar.

Grace, yapay zekanın tarafsızlığı gücünün bir parçası diyor. 'Arkadaşlarınız iyi niyetli olabilir ama bazen siz biraz yanlış olsanız bile sizin tarafınızda dururlar. ChatGPT'nin böyle bir amacı yok.'

'Bu beni sakinleştiriyor ve tepki vermeden önce düşünmem için bir fırsat veriyor. Sanki yorulmak bilmeyen bir şekilde üçüncü kez aynı tartışmayı dinleyen bilge bir arkadaşım var gibi' diye ekliyor.

Grace, gerektiğinde geleneksel destek almayı açıkça kabul etse de, yapay zekanın şimdilik yeterli olduğunu söylüyor. 'ChatGPT, günlük meseleler için mükemmel, ama bence daha derin sorunlarınız varsa, insan dokunuşuna ihtiyacınız olur,' diye ekliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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