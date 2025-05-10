Grace, odasına çekilip yapay zekadan bazı tavsiyeler istedi.

Ancak başlangıçta bu durum Grace'e pek iyi hissettirmedi. 'Başta biraz deli gibi hissettirdi, sanki bir robota itiraf ediyormuşum gibi, ama garip bir şekilde rahatlatıcıydı. Sakinleştim ve sevgilimle kısa sürede barıştık,' diyor.

Durum hızla bir alışkanlık halini aldı. Artık 34 yaşındaki Grace, ChatGPT’yi ilişkilerindeki her şey için vazgeçilmez bir araç haline getirdi ve küçük tartışmalardan duygusal dönüm noktalarına kadar her konuda desteğe başvuruyor.