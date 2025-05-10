Sevgilisiyle Her Tartıştığında Tavsiye Almak İçin Soluğu ChatGPT'de Alan Kadından Pek Bi' Garip Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Bazen küçük bir tartışma bile sevgililer arasında büyüyüp kontrolden çıkabiliyor. Ancak 34 yaşındaki Grace Carter bu tür durumlarda çözüm aramak için farklı bir yol seçti. Sevgilisiyle yaşadığı anlaşmazlıkların ortasında, ChatGPT'yi bir tür 'çift terapisti' olarak kullanmaya başladı. Grace, yapay zeka aracılığıyla duygusal gerilimleri daha sakin bir şekilde ele almayı öğrendi. Peki yapay zeka, ilişkilerdeki zorlukları aşmak için nasıl bir rol oynayabilir? Gelin, Grace'in o ilginç 'kriz yönetimine' hep beraber bakalım...
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Grace Carter isimli bir kadın, sürekli tartıştığı sevgilisiyle olan sorunlarını ChatGPT sayesinde nasıl çözdüğünü anlattı.
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"Zaten ChatGPT'yi iş için kullanıyordum ve bir an ‘Acaba bu konuda da bana yardımcı olabilir mi?’ diye düşündüm."
İlk başlarda Lucas, bu duruma karşı çıksa da artık çift ortaklaşa kararla her tartışmalarında ChatGPT'ye başvuruyorlar.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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