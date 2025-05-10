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Sürekli Kendinden Bahsedip Her Ortamda Kafa Şişiren Tiplerin 6 Ortak Özelliği

Sürekli Kendinden Bahsedip Her Ortamda Kafa Şişiren Tiplerin 6 Ortak Özelliği

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 23:52

Bazı insanlar için sohbet, karşılıklı bir alışverişten çok kişisel bir gösteriye dönüşebilir. Konu ne olursa olsun, laf dönüp dolaşıp yine kendilerine gelir. Bu durum zamanla çevresindekiler için yorucu ve itici hale gelir.

Peki neden bazı insanlar sürekli kendilerinden bahseder? Bu sadece kibir ya da ilgisizlikten mi kaynaklanır, yoksa daha derin psikolojik nedenleri mi var?

Psikiyatr Dr. Sohom Das’a göre, bu davranışın arkasında temel sebepler olabilir. İsterseniz, beraber bakalım...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
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Bir kişi sürekli olarak kendisinden bahsediyorsa, narsizm özellikleri gösteriyor olabilir.

Bir kişi sürekli olarak kendisinden bahsediyorsa, narsizm özellikleri gösteriyor olabilir.

Narsist bireyler için her sohbet bir 'tek kişilik gösteri' sahnesidir. Dinlemek narsistler için zaman kaybı gibidir; çünkü zaten kendi söylediklerinin daha önemli olduğuna inanırlar.

Empati eksikliği de bunlardan bir tanesi.

Empati eksikliği de bunlardan bir tanesi.

Empati yoksunu insanlar, karşısındaki kişinin duygularını fark etmez ya da umursamaz. Bu insanlar seni sıkıyorlar mı, kırıyorlar mı, yoksa konudan kopmuş musun… Umurlarında olmaz. Çünkü zihinleri tamamen kendi düşünce akışlarına odaklıdır.

Öz güvensizlik...

Öz güvensizlik...

Sürekli başarılarından bahseden herkes ego manyağı değildir. Bazıları aslında içten içe yetersizlik hissiyle baş etmeye çalışır. “Ben yeterli miyim?” sorusunu, dış dünyadan gelen onayla bastırmaya çalışıyor olabilirler. Bu kişiler narsist gibi görünür ama aslında içten içe 'yetersizim' korkusuyla yaşarlar.

Sosyal yetileri gelişmemiştir!

Bazı insanlar gerçekten nasıl sohbet edilir bilmiyor. Göz kontağı kuramaz, laf sırası vermez, merakla soru sormaz. Bu eksiklik bazen nörolojik olabilir (örneğin otizm spektrum bozukluğu), bazen de sadece kötü sosyal çevre kaynaklıdır. Dr. Das, “Belki de bu kişiler asla sağlıklı sosyal ortamda yetişmemiştir.” diyor.

Sizler de tahmin edersiniz ki, ilgi arayışı da önemli bir etken!

Sizler de tahmin edersiniz ki, ilgi arayışı da önemli bir etken!

Bu tip insanlar övülmek istemez, sadece fark edilmek ister. Gerekirse komik olayım, gerekirse rezil olayım ama görünmez olmayayım isterler.

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Bu kişi depresyonda da olabilir.

Bu kişi depresyonda da olabilir.

Depresyondaki biri sürekli şikayet ediyor, negatif konuşuyorsa bu bencilce değil, bir yardım çağrısı olabilir. Kafasının içinde dönen karanlık düşünceler bir çıkış yolu arıyordur. Dr. Das'a göre, bu kişiler başkalarını eğlendirmek ya da mutlu etmek gibi bir kaygı taşımaz. Tek dertleri içlerini dökmek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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