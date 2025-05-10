Sürekli Kendinden Bahsedip Her Ortamda Kafa Şişiren Tiplerin 6 Ortak Özelliği
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
Bazı insanlar için sohbet, karşılıklı bir alışverişten çok kişisel bir gösteriye dönüşebilir. Konu ne olursa olsun, laf dönüp dolaşıp yine kendilerine gelir. Bu durum zamanla çevresindekiler için yorucu ve itici hale gelir.
Peki neden bazı insanlar sürekli kendilerinden bahseder? Bu sadece kibir ya da ilgisizlikten mi kaynaklanır, yoksa daha derin psikolojik nedenleri mi var?
Psikiyatr Dr. Sohom Das’a göre, bu davranışın arkasında temel sebepler olabilir. İsterseniz, beraber bakalım...
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Bir kişi sürekli olarak kendisinden bahsediyorsa, narsizm özellikleri gösteriyor olabilir.
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Empati eksikliği de bunlardan bir tanesi.
Öz güvensizlik...
Sosyal yetileri gelişmemiştir!
Sizler de tahmin edersiniz ki, ilgi arayışı da önemli bir etken!
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Bu kişi depresyonda da olabilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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