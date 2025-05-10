Sürekli Kendinden Bahsedip Her Ortamda Kafa Şişiren Tiplerin 6 Ortak Özelliği

Bazı insanlar için sohbet, karşılıklı bir alışverişten çok kişisel bir gösteriye dönüşebilir. Konu ne olursa olsun, laf dönüp dolaşıp yine kendilerine gelir. Bu durum zamanla çevresindekiler için yorucu ve itici hale gelir.

Peki neden bazı insanlar sürekli kendilerinden bahseder? Bu sadece kibir ya da ilgisizlikten mi kaynaklanır, yoksa daha derin psikolojik nedenleri mi var?

Psikiyatr Dr. Sohom Das’a göre, bu davranışın arkasında temel sebepler olabilir. İsterseniz, beraber bakalım...