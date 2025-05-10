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Bir Para Koleksiyoncusu Türkiye'de 1979-2002 Yılları Arasında Kullanılan Banknotları Paylaştı

Bir Para Koleksiyoncusu Türkiye'de 1979-2002 Yılları Arasında Kullanılan Banknotları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.05.2025 - 19:19

İçerik Devam Ediyor

2005 yılında Türkiye'de para birimimizde önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Türk Lirası'ndan tam altı sıfır silindi ve bu değişiklikle birlikte, ülkemizdeki tüm banknotlar yeniden tasarlandı ve halkın kullanımına sunuldu. Bu süreçte yeni paralara alışmak biraz zaman aldı. Hatta bir süre TL değil, YTL demiştik hatırlarsanız. 

Bir içerik üreticisi ülkemizde 1979-2002 yılları arasında kullanılan banknotları paylaştı. O banknotlar pek çok kişiyi çocukluk yıllarına götürdü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ayrıca banknotların tasarımı da dikkat çekti.

Ayrıca banknotların tasarımı da dikkat çekti.

Oldukça dikkat çekici ve özenli tasarımların bulunduğu banknotları ilk kez görenler elbette bugün kullandığımız banknotlarla karşılaştırdı. Pek çok kişi yeniden eski tasarımlara dönmemiz gerektiğini savundu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce eski tasarımlar mı daha iyi günümüzdeki sade tasarım mı?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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