Bir Para Koleksiyoncusu Türkiye'de 1979-2002 Yılları Arasında Kullanılan Banknotları Paylaştı

2005 yılında Türkiye'de para birimimizde önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Türk Lirası'ndan tam altı sıfır silindi ve bu değişiklikle birlikte, ülkemizdeki tüm banknotlar yeniden tasarlandı ve halkın kullanımına sunuldu. Bu süreçte yeni paralara alışmak biraz zaman aldı. Hatta bir süre TL değil, YTL demiştik hatırlarsanız.
Bir içerik üreticisi ülkemizde 1979-2002 yılları arasında kullanılan banknotları paylaştı. O banknotlar pek çok kişiyi çocukluk yıllarına götürdü.
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Ayrıca banknotların tasarımı da dikkat çekti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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