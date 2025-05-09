Antalya’daki Gastronomi Festivali'ne Gelen İngiliz Yayıncı Açılıştaki 'Saygı Duruşu' Karşısında Şoke Oldu

Antalya'da 4'üncüsü düzenlenen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali bugün (9 Mayıs) başladı. Festival 'Akdeniz Mutfağı' teması ve 'Antalya'dan Dünyaya' sloganıyla gerçekleştiriliyor. Festivalin açılışı Karaalioğlu Parkı'nda yapıldı.
Festivale İngiliz yayıncı bbyGray de katıldı. Festivalin açılış töreninde İstiklal Marşı çalındığı esnada herkesin saygı duruşuna geçip marşı söylemesi, yayıncıyı şaşkına çevridi.
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Bir anda ne olduğunu anlayamayan yayıncı, şaşkınlıkla etrafı izlemeye başladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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