Antalya’daki Gastronomi Festivali'ne Gelen İngiliz Yayıncı Açılıştaki 'Saygı Duruşu' Karşısında Şoke Oldu

O sırada canlı yayında olan yayıncıya, Türk takipçileri tarafından bilgi verildi. 'Bu çılgınca. Ben buna alışkın değilim' diyen yayında İngiltere’de milli gururun olmadığını söyledi.

Ayrıca dünyanın dört bir yanından katılımın gerçekleştiği festival, 11 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek.