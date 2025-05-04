Bir İçerik Üreticisi "Ne Kadar Bandın Kendisini Durduracağını" Denerken Ölümden Döndü

Sosyal medya platformları, birçok kişi için önemli bir gelir kapısı haline geldi. İnsanlar, daha fazla görüntülenme ve takipçi kazanmak adına çeşitli ve dikkat çekici yöntemlere başvurabiliyorlar. Bu çabaları sırasında, bazen hayatlarını dahi tehlikeye atabiliyorlar.
Bir içerik üreticisi, ne kadar bandın kendisini durduracağını denediği bir video çekmek istedi. Fakat boynunu kıran genç ölümden döndü. Aapar topar hastaneye kaldırılan gencin o anları, kayıtta olan kamerasına anbean yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilincinin kapandığını ve olanları tam olarak hatırlayamadığını açıklayan gencin yaşadığı bu olay sosyal medyanın etkisi ve insanların bu platformlarda popüler olma arzusunun boyutunu gözler önüne serdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın