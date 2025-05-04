Bir İçerik Üreticisi "Ne Kadar Bandın Kendisini Durduracağını" Denerken Ölümden Döndü

Sosyal medya platformları, birçok kişi için önemli bir gelir kapısı haline geldi. İnsanlar, daha fazla görüntülenme ve takipçi kazanmak adına çeşitli ve dikkat çekici yöntemlere başvurabiliyorlar. Bu çabaları sırasında, bazen hayatlarını dahi tehlikeye atabiliyorlar.

Bir içerik üreticisi, ne kadar bandın kendisini durduracağını denediği bir video çekmek istedi. Fakat boynunu kıran genç ölümden döndü. Aapar topar hastaneye kaldırılan gencin o anları, kayıtta olan kamerasına anbean yansıdı.