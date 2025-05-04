Güney Kore'de Bir Adam İntihar Etmek İsteyen Kadını Saçından Yakalayarak Kurtardı

Son zamanlarda tüm dünyada , intihar vakalarının sayısında endişe verici bir artış gözlemleniyor. Bu durum, hem bireylerin hem de toplumun genel sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Dünyanın dört bir yanından ilginç görüntüler de gelebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Boğaz Köprüsü'nde intihar etmek isteyen bir genci, sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca vazgeçirmiş, ardından birlikte kahve içmişlerdi.
Güney Kore'de de bir intihar teşebbüsü gerçekleşti. Yapılan kurtarma operasyonu ise gündem oldu.
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Gangnam İstasyonu'nun 20. katına çıkan kadın kendisini aşağı bırakmak istedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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