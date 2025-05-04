Güney Kore'de Bir Adam İntihar Etmek İsteyen Kadını Saçından Yakalayarak Kurtardı

Son zamanlarda tüm dünyada , intihar vakalarının sayısında endişe verici bir artış gözlemleniyor. Bu durum, hem bireylerin hem de toplumun genel sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Dünyanın dört bir yanından ilginç görüntüler de gelebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Boğaz Köprüsü'nde intihar etmek isteyen bir genci, sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca vazgeçirmiş, ardından birlikte kahve içmişlerdi.

Güney Kore'de de bir intihar teşebbüsü gerçekleşti. Yapılan kurtarma operasyonu ise gündem oldu.