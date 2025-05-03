Doğum Günü Sürprizi Yaptığı Annesinin Sözleriyle Neye Uğradığını Şaşıran Genç Kız O Anları Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ezosskii/vide...
Bir annenin kızıyla kurduğu bağ, hayatın en değerli ve özel bağlarından biri. Bu eşsiz ilişki, sevgi, saygı ve güven temelleri üzerine kurulur. Kızlarının hayatlarının her aşamasında onların yanında olan anneler, onlara hayatın zorluklarıyla başa çıkmayı öğretirken, aynı zamanda onların en büyük destekçisi olur. Bu özel bağ, kızların kişiliklerinin şekillenmesinde ve hayata bakış açıları geliştirmelerinde büyük bir rol oynar.
Bir genç kız annesinin doğum günü için küçük bir sürpriz hazırladı. Fakat annesinin pastayı görür görmez sarfettiği sözler hem kızının hem izleyenlerin kalbini kırdı.
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Çocuklarına, istemeden de olsa kendi travmalarını yansıtan annelerin bu durumu, çocuk psikolojisi üzerinde derin izler bırakabiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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