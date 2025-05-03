Bir Öğretmen Derse İkiz Kardeşini Göndererek Öğrencilerini Şoke Etti

Birçoğumuzun, ikiz kardeşimiz olsaydı ve onu yerimize okula ya da işe gönderebilseydik, diye düşündüğümüz olmuştur. Bu düşünce, hayatın karmaşıklığı ve yoğunluğu karşısında bir çıkış yolu gibi görünür. İkiz kardeş kavramı, birçok kişi için hayatı daha kolay ve daha az stresli hale getirebilecek bir fikir olarak belirir. Peki gerçekte durum böyle mi?

Bir öğretmen derse kendisi yerine ikiz kardeşini gönderdi. Kız kardeşi tesettürlü olunca öğrencilerinden gülümseten yorumlar geldi.