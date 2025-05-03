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Bir Öğretmen Derse İkiz Kardeşini Göndererek Öğrencilerini Şoke Etti

Bir Öğretmen Derse İkiz Kardeşini Göndererek Öğrencilerini Şoke Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2025 - 20:07

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Birçoğumuzun, ikiz kardeşimiz olsaydı ve onu yerimize okula ya da işe gönderebilseydik, diye düşündüğümüz olmuştur. Bu düşünce, hayatın karmaşıklığı ve yoğunluğu karşısında bir çıkış yolu gibi görünür. İkiz kardeş kavramı, birçok kişi için hayatı daha kolay ve daha az stresli hale getirebilecek bir fikir olarak belirir. Peki gerçekte durum böyle mi?

Bir öğretmen derse kendisi yerine ikiz kardeşini gönderdi. Kız kardeşi tesettürlü olunca öğrencilerinden gülümseten yorumlar geldi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@patina002/vid...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Çocuklardan biri "Hoca imana gelmiş" yorumunda bulunurken bir diğer ise öğretmenini Kızılcık Şerbeti dizisinin ikonik karakteri Pembe'ye benzetti.

Çocuklardan biri "Hoca imana gelmiş" yorumunda bulunurken bir diğer ise öğretmenini Kızılcık Şerbeti dizisinin ikonik karakteri Pembe'ye benzetti.

Ardından sınıfa kendisi de girince öğrencileri ikinci bir şok yaşadı. Öğrencilerin ve öğretmenlerinin bu samimi anları izleyenlerin içini ısıtırken herkesi kendi okul yıllarına götürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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