Mersin'de Fıkra Gibi Olay: Atı ile Gezen Gence "Alkollü Araç Kullanmaktan" Ceza Yazıldı

Anlattığına göre atıyla bir markete gitmek yola çıkan genci farkeden polisler korna çalmaya başladı. Korna ve siren sesinden ürken at daha da hızlanmaya başladı. Ardından genç polis aracına alınırken, at ayrı bir şekilde karakola götürüldü.Kendisinin işlemleri sürerken at bir polis memuru tarafından karakolun önüne bağlandı. Alkollü bir şekilde at sürmekten dolayı 9 bin 270 TL ve kara yolunda hayvanla seyahat etmekten dolayı da 993 TL olmak üzere toplamda 10 bin 263 TL para cezasına çarptırıldı. Işık, kendisine kesilen iki ayrı cezaya itiraz edeceğin söyledi.