onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mersin'de Fıkra Gibi Olay: Atı ile Gezen Gence "Alkollü Araç Kullanmaktan" Ceza Yazıldı

Mersin'de Fıkra Gibi Olay: Atı ile Gezen Gence "Alkollü Araç Kullanmaktan" Ceza Yazıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2025 - 16:40

İçerik Devam Ediyor

Türkiye'de, gündelik yaşamın akışı içerisinde, fıkraları aratmayan eşsiz ve ilginç olaylarla karşılaşmak mümkün. Bu olaylar, bazen tebessüm ettirirken, bazen de düşündürücü olabiliyor. Bu durum, Türkiye'nin dinamik ve canlı yapısını yansıtıyor. O olaylardan biri de Mersin'de yaşandı. 

Mersin'de atı ile gezen gence 'Alkollü araç kullanmak'tan ceza yazıldı. Durumdan şikayetçi olacağını belirten genç, fıkraları aratmayan olayın detaylarını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

9 yıldır atlarla ilgilenen Durukan Işık cezanın yazıldığı gün alkollü olduğunu kabul ediyor.

9 yıldır atlarla ilgilenen Durukan Işık cezanın yazıldığı gün alkollü olduğunu kabul ediyor.

Anlattığına göre atıyla bir markete gitmek yola çıkan genci farkeden polisler korna çalmaya başladı. Korna ve siren sesinden ürken at daha da hızlanmaya başladı. Ardından genç polis aracına alınırken, at ayrı bir şekilde karakola götürüldü.Kendisinin işlemleri sürerken at bir polis memuru tarafından karakolun önüne bağlandı. Alkollü bir şekilde at sürmekten dolayı 9 bin 270 TL ve kara yolunda hayvanla seyahat etmekten dolayı da 993 TL olmak üzere toplamda 10 bin 263 TL para cezasına çarptırıldı. Işık, kendisine kesilen iki ayrı cezaya itiraz edeceğin söyledi.

Durukan Işık, 9 yıllık bir atsever. Ancak geçen gece, atıyla bir markete gitmek için alkollü bir şekilde yola çıktığında durduruldu ve karakola götürüldü. Olay sırasında atı, bir polis memuru tarafından karakolun önündeki kapasına bağlandı. Işık, kendisine kesilen iki ayrı cezaya itiraz etti. Alkollü bir şekilde at sürmekten dolayı 9 bin 270 TL ve kara yolunda hayvanla seyahat etmekten dolayı da 993 TL olmak üzere toplamda 10 bin 263 TL para cezasına çarptırıldı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın