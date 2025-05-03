Mersin'de Fıkra Gibi Olay: Atı ile Gezen Gence "Alkollü Araç Kullanmaktan" Ceza Yazıldı

Türkiye'de, gündelik yaşamın akışı içerisinde, fıkraları aratmayan eşsiz ve ilginç olaylarla karşılaşmak mümkün. Bu olaylar, bazen tebessüm ettirirken, bazen de düşündürücü olabiliyor. Bu durum, Türkiye'nin dinamik ve canlı yapısını yansıtıyor. O olaylardan biri de Mersin'de yaşandı.
Mersin'de atı ile gezen gence 'Alkollü araç kullanmak'tan ceza yazıldı. Durumdan şikayetçi olacağını belirten genç, fıkraları aratmayan olayın detaylarını anlattı.
Buradan izleyebilirsiniz;
9 yıldır atlarla ilgilenen Durukan Işık cezanın yazıldığı gün alkollü olduğunu kabul ediyor.
Durukan Işık, 9 yıllık bir atsever. Ancak geçen gece, atıyla bir markete gitmek için alkollü bir şekilde yola çıktığında durduruldu ve karakola götürüldü. Olay sırasında atı, bir polis memuru tarafından karakolun önündeki kapasına bağlandı. Işık, kendisine kesilen iki ayrı cezaya itiraz etti. Alkollü bir şekilde at sürmekten dolayı 9 bin 270 TL ve kara yolunda hayvanla seyahat etmekten dolayı da 993 TL olmak üzere toplamda 10 bin 263 TL para cezasına çarptırıldı.
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