İspanyol Bir TikTok Kullanıcısı Japonya'daki Disneyland'de Kıyafeti Yüzünden Polisler Tarafından Uyarıldı

Disneyland pek çok ülkede bulunan bir tema eğlence parkı. Çocukların hayal dünyalarını süsleyen bu muhteşem park, yetişkinlerin de gözdesi haline gelmiş durumda. Her yaştan insanın keyifli zaman geçirebileceği bu mekanda, çocuklar kadar yetişkinler de kendilerini masalsı bir atmosferin içinde bulur.

İspanyol TikTok içerik üreticisi Tatiana Kaer, Japonya'da gittiği Disneyland'de kıyafeti yüzünden problem yaşadı. O anları 'Hiçbir şey anlamıyorum' notuyla paylaştı.