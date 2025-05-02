İspanyol Bir TikTok Kullanıcısı Japonya'daki Disneyland'de Kıyafeti Yüzünden Polisler Tarafından Uyarıldı

Disneyland pek çok ülkede bulunan bir tema eğlence parkı. Çocukların hayal dünyalarını süsleyen bu muhteşem park, yetişkinlerin de gözdesi haline gelmiş durumda. Her yaştan insanın keyifli zaman geçirebileceği bu mekanda, çocuklar kadar yetişkinler de kendilerini masalsı bir atmosferin içinde bulur.
İspanyol TikTok içerik üreticisi Tatiana Kaer, Japonya'da gittiği Disneyland'de kıyafeti yüzünden problem yaşadı. O anları 'Hiçbir şey anlamıyorum' notuyla paylaştı.
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Sırt dekoltesi fazla bulunan genç kadın, birkaç kişinin şikayeti üzerine Disneyland güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.
"Çünkü orası kesinlikle sırtını görmek istemeyen bir sürü çocuğun olduğu bir eğlence parkı"
"Beyaz kızlar, Asya'da Batı'daki gibi giyininemeyeceğini ne zaman anlayacak? Kore, Japonya, Çin vs."
"Çocuk parkındasın, diskoda değilsin, anlamıyorum neyi anlamıyorsun? 🤣"
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"Polisi tebrik ederim. Burası çocuklar için bir yer. Striptiz kulübü değil."
"Bir ülkeye gitmeden önce kültürlerini öğren ve ona saygı duy"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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