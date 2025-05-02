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İspanyol Bir TikTok Kullanıcısı Japonya'daki Disneyland'de Kıyafeti Yüzünden Polisler Tarafından Uyarıldı

İspanyol Bir TikTok Kullanıcısı Japonya'daki Disneyland'de Kıyafeti Yüzünden Polisler Tarafından Uyarıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.05.2025 - 20:58 Son Güncelleme: 02.05.2025 - 21:17

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Disneyland pek çok ülkede bulunan bir tema eğlence parkı. Çocukların hayal dünyalarını süsleyen bu muhteşem park, yetişkinlerin de gözdesi haline gelmiş durumda. Her yaştan insanın keyifli zaman geçirebileceği bu mekanda, çocuklar kadar yetişkinler de kendilerini masalsı bir atmosferin içinde bulur. 

İspanyol TikTok içerik üreticisi Tatiana Kaer, Japonya'da gittiği Disneyland'de kıyafeti yüzünden problem yaşadı. O anları 'Hiçbir şey anlamıyorum' notuyla paylaştı.

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Sırt dekoltesi fazla bulunan genç kadın, birkaç kişinin şikayeti üzerine Disneyland güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.

Sırt dekoltesi fazla bulunan genç kadın, birkaç kişinin şikayeti üzerine Disneyland güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.

Montunu giymesi söylenen kadın, o anları takipçileri ile paylaştı. Fakat takipçilerinden de olumsuz yanıtlar geldi.

"Çünkü orası kesinlikle sırtını görmek istemeyen bir sürü çocuğun olduğu bir eğlence parkı"

"Çünkü orası kesinlikle sırtını görmek istemeyen bir sürü çocuğun olduğu bir eğlence parkı"

"Beyaz kızlar, Asya'da Batı'daki gibi giyininemeyeceğini ne zaman anlayacak? Kore, Japonya, Çin vs."

"Beyaz kızlar, Asya'da Batı'daki gibi giyininemeyeceğini ne zaman anlayacak? Kore, Japonya, Çin vs."

"Çocuk parkındasın, diskoda değilsin, anlamıyorum neyi anlamıyorsun? 🤣"

"Çocuk parkındasın, diskoda değilsin, anlamıyorum neyi anlamıyorsun? 🤣"
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"Polisi tebrik ederim. Burası çocuklar için bir yer. Striptiz kulübü değil."

"Polisi tebrik ederim. Burası çocuklar için bir yer. Striptiz kulübü değil."

"Bir ülkeye gitmeden önce kültürlerini öğren ve ona saygı duy"

"Bir ülkeye gitmeden önce kültürlerini öğren ve ona saygı duy"

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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