Ameliyattan Çıkar Çıkmaz Aklına Çiftlik Oyunu Gelen Genç Kadının Güldüren Anları

Son dönemde pek çok kişide bir çiftlik oyunu bağımlılığı var bildiğiniz üzere. Gerçek bir çiftlikmiş gibi, köyün işlerini belli bir düzende doğru saatte ve zamanında yapmanız gerekiyor. Bu bağımlılık bazılarında oldukça ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Gece çiftlikteki görevleri yerine getirebilmek için alarm kuranlar bile var.
Bir kadın, burun ameliyatının ardından narkozun etkisi bile geçmeden çiftlikte yapması gereken görevlerini hatırladı. Hemen telefonunu isteyen kadının o anları özellikle oyuna hakim olanları güldürdü.
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Çiftlik oyunları, kullanıcılarını dijital dünyada bir çiftçi olma deneyimine sürüklüyor ve bu durum zamanla ciddi bir bağımlılık haline gelebiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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