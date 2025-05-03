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Ameliyattan Çıkar Çıkmaz Aklına Çiftlik Oyunu Gelen Genç Kadının Güldüren Anları

Ameliyattan Çıkar Çıkmaz Aklına Çiftlik Oyunu Gelen Genç Kadının Güldüren Anları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2025 - 16:18

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Son dönemde pek çok kişide bir çiftlik oyunu bağımlılığı var bildiğiniz üzere. Gerçek bir çiftlikmiş gibi, köyün işlerini belli bir düzende doğru saatte ve zamanında yapmanız gerekiyor. Bu bağımlılık bazılarında oldukça ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Gece çiftlikteki görevleri yerine getirebilmek için alarm kuranlar bile var. 

Bir kadın, burun ameliyatının ardından narkozun etkisi bile geçmeden çiftlikte yapması gereken görevlerini hatırladı. Hemen telefonunu isteyen kadının o anları özellikle oyuna hakim olanları güldürdü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Çiftlik oyunları, kullanıcılarını dijital dünyada bir çiftçi olma deneyimine sürüklüyor ve bu durum zamanla ciddi bir bağımlılık haline gelebiliyor.

Çiftlik oyunları, kullanıcılarını dijital dünyada bir çiftçi olma deneyimine sürüklüyor ve bu durum zamanla ciddi bir bağımlılık haline gelebiliyor.

Kendi yaşam alanınızı adım adım inşa etme fikri, birçok kişi için büyüleyici bir deneyim olabiliyor. Bu oyunlar, kullanıcılara özgür bir dünya sunuyor ve bu dünyada yapacakları her bir görev, onlara sanki gerçek bir sorumlulukmuş gibi hissettiriyor. Bu nedenle, çiftlik oyunlarına olan ilgi ve bağımlılık her geçen gün artıyor. Herhangi bir oyun günlük yaşamınızı zorlaştırmaya başlıyorsa, bunun için bir önlem almanız önemli. Aksi taktirde elbette keyfini çıkarabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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