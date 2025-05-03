Ameliyattan Çıkar Çıkmaz Aklına Çiftlik Oyunu Gelen Genç Kadının Güldüren Anları

Son dönemde pek çok kişide bir çiftlik oyunu bağımlılığı var bildiğiniz üzere. Gerçek bir çiftlikmiş gibi, köyün işlerini belli bir düzende doğru saatte ve zamanında yapmanız gerekiyor. Bu bağımlılık bazılarında oldukça ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Gece çiftlikteki görevleri yerine getirebilmek için alarm kuranlar bile var.

Bir kadın, burun ameliyatının ardından narkozun etkisi bile geçmeden çiftlikte yapması gereken görevlerini hatırladı. Hemen telefonunu isteyen kadının o anları özellikle oyuna hakim olanları güldürdü.