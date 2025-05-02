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Bursa'da Bir Okulda Yere Bir Çöp Bırakılarak Öğrencilere Küçük Bir Sosyal Deney Yapıldı

Bursa'da Bir Okulda Yere Bir Çöp Bırakılarak Öğrencilere Küçük Bir Sosyal Deney Yapıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.05.2025 - 19:27

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Çocukların erken yaşta çevre bilincine sahip olmaları, çevrelerini temiz ve düzenli tutmaları, çöplerini yerlere atmak yerine uygun yerlere koymaları ve karşılaştıkları çöpleri toplamaları gibi temel sorumlulukları öğrenmeleri gerekir. Bu konular, çocukların eğitimlerinin başlangıç aşamasında onlara verilmesi gereken ilk dersler arasında yer almalıdır. Çünkü çocuklarımızın çevre bilincine sahip olmaları, geleceğimizin daha yaşanabilir ve daha temiz olmasını sağlayacaktır.

Bursa'da bir okulda, çocukların bu konuda ne kadar duyarlı olduklarını görmek için küçük bir deney yapıldı. Okulun koridoruna bir çöp bırakıldı ve kimlerin bu çöpü farkedeceği ya da yerden kaldıracağı test edildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DI52gh...
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Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın çevre bilincine sahip olmaları, yarının dünyasının daha yaşanabilir olması adına büyük önem arz eder.

Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın çevre bilincine sahip olmaları, yarının dünyasının daha yaşanabilir olması adına büyük önem arz eder.

Çevreyi koruma ve sürdürülebilir bir dünya için gereken bilincin küçük yaşlardan itibaren aşılanması, çocuklarımızın ilerleyen yaşamlarında doğaya karşı daha duyarlı ve sorumlu bireyler olmalarını sağlar. Dolayısıyla, çevre eğitiminin çocuklarımıza verilmesi, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük bir değer taşır. Bu bilinçle hareket eden bir nesil, dünyamızın sürdürülebilirliğini sağlamak adına atılacak adımların baş mimarı olacaktır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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