Bursa'da Bir Okulda Yere Bir Çöp Bırakılarak Öğrencilere Küçük Bir Sosyal Deney Yapıldı

Çocukların erken yaşta çevre bilincine sahip olmaları, çevrelerini temiz ve düzenli tutmaları, çöplerini yerlere atmak yerine uygun yerlere koymaları ve karşılaştıkları çöpleri toplamaları gibi temel sorumlulukları öğrenmeleri gerekir. Bu konular, çocukların eğitimlerinin başlangıç aşamasında onlara verilmesi gereken ilk dersler arasında yer almalıdır. Çünkü çocuklarımızın çevre bilincine sahip olmaları, geleceğimizin daha yaşanabilir ve daha temiz olmasını sağlayacaktır.

Bursa'da bir okulda, çocukların bu konuda ne kadar duyarlı olduklarını görmek için küçük bir deney yapıldı. Okulun koridoruna bir çöp bırakıldı ve kimlerin bu çöpü farkedeceği ya da yerden kaldıracağı test edildi.