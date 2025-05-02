Pek Çok Kişinin Fobisi Haline Gelmişti: Depreme Metroda Yakalanırsak Ne Olur?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DI8kWX...
Birkaç gün önce İstanbul, Silivri bölgesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem sonrası yaşanan sayısız artçı sarsıntılar, halkın zaten yüksek olan stres seviyesini daha da artırdı. Beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle endişeli olan halk çadır kurarak dışarda uyumayı tercih etti. Deprem gündüz saatlerinde meydana geldiği için pek çok kişi depreme sokakta yakalandı. Peki depreme metroda yakalanırsak ne olur? 'tolga.kd' isimli içerik üreticisi çektiği bir video ile bu konuya açıklık getirdi.
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Metrolar zemine daha yakın olduğu için, düşünülenin aksine depremden daha az etkileniyormuş.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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