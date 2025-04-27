Bir İçerik Üreticisi İstanbul'un En Kalabalık İlçesi Olan Esenyurt'a Yeni Şehir Planlaması Yaptı

Deprem gerçeği, geçtiğimiz günlerde bir kez daha kendisini hatırlattı. Kendi varlığını unutturduğu anlarda bile, her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini yaşanan kargaşadan sonra yine net bir şekilde gördük. Bu durum, yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeği ve bu gerçekle yüzleşmek zorundayız. Deprem, her ne kadar korkutucu olsa da, bilinçli ve hazırlıklı olunduğunda zararını en aza indirebileceğimiz bir doğa olayı bildiğiniz üzere. Bu nedenle yetkililere büyük görev düşüyor.

Bir içerik üreticisi, İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'u yeniden planladı. Ortaya ise düşündüren bir görüntü çıktı.