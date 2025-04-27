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Bir İçerik Üreticisi İstanbul'un En Kalabalık İlçesi Olan Esenyurt'a Yeni Şehir Planlaması Yaptı

Bir İçerik Üreticisi İstanbul'un En Kalabalık İlçesi Olan Esenyurt'a Yeni Şehir Planlaması Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.04.2025 - 09:59

İçerik Devam Ediyor

Deprem gerçeği, geçtiğimiz günlerde bir kez daha kendisini hatırlattı. Kendi varlığını unutturduğu anlarda bile, her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini yaşanan kargaşadan sonra yine net bir şekilde gördük. Bu durum, yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeği ve bu gerçekle yüzleşmek zorundayız. Deprem, her ne kadar korkutucu olsa da, bilinçli ve hazırlıklı olunduğunda zararını en aza indirebileceğimiz bir doğa olayı bildiğiniz üzere. Bu nedenle yetkililere büyük görev düşüyor. 

Bir içerik üreticisi, İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'u yeniden planladı. Ortaya ise düşündüren bir görüntü çıktı.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/19...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Birkaç gün önce İstanbul, Silivri bölgesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Birkaç gün önce İstanbul, Silivri bölgesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Bu beklenmedik ve güçlü deprem, İstanbul'un genelinde büyük bir korku ve endişeye yol açtı. Depremin hemen ardından, birçok artçı sarsıntı yaşandı ve bu durum, İstanbul halkının zaten yüksek olan korku ve endişesini daha da artırdı. Artçı depremler ve potansiyel bir 'Büyük İstanbul Depremi' korkusu nedeniyle, birçok insan evlerine dönmekte tereddüt etti ve sonuç olarak birçok kişi geceyi açık havada geçirmek zorunda kaldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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