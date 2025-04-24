Kızına Ulaşmaya Çalıştı: Deprem Anı Bir Motorcunun Kask Kamerasına Yansıdı

İstanbul yürekleri ağızlara getiren bir depremle sarsıldı. Pek çok kişi geceyi sokakta geçirdi. Deprem anına ait pek çok kamera görüntüsü de ortaya çıktı. O görüntüler yaşanan depremin etkisini ve yaşanan paniği gözler önüne serdi.

Deprem bir motorunun kask kamerasına da yansıdı. Depremi fark eder etmez kızına ulaşmaya çalışan motorcu, insanların yaşadığı endişeyi ortaya koyarken sokaklardaki paniği de görüntüledi.