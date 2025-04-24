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Kızına Ulaşmaya Çalıştı: Deprem Anı Bir Motorcunun Kask Kamerasına Yansıdı

Kızına Ulaşmaya Çalıştı: Deprem Anı Bir Motorcunun Kask Kamerasına Yansıdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.04.2025 - 23:32 Son Güncelleme: 24.04.2025 - 23:36

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İstanbul yürekleri ağızlara getiren bir depremle sarsıldı. Pek çok kişi geceyi sokakta geçirdi. Deprem anına ait pek çok kamera görüntüsü de ortaya çıktı. O görüntüler yaşanan depremin etkisini ve yaşanan paniği gözler önüne serdi. 

Deprem bir motorunun kask kamerasına da yansıdı. Depremi fark eder etmez kızına ulaşmaya çalışan motorcu, insanların yaşadığı endişeyi ortaya koyarken sokaklardaki paniği de görüntüledi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIyWKW...
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İstanbul'un 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

İstanbul'un 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Bu depremin hemen ardından, pek çok artçı sarsıntı meydana geldi. Yapılan son açıklamaya göre 291 artçı yaşandı. İnsanlar, bu art arda gelen artçı sarsıntılar karşısında evlerine geri dönmekte tereddüt ettiler. Birçok kişi geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kaldı. Bu olay, İstanbul'un deprem gerçeğiyle ne kadar yakından karşı karşıya olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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