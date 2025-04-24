Kızına Ulaşmaya Çalıştı: Deprem Anı Bir Motorcunun Kask Kamerasına Yansıdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIyWKW...
İstanbul yürekleri ağızlara getiren bir depremle sarsıldı. Pek çok kişi geceyi sokakta geçirdi. Deprem anına ait pek çok kamera görüntüsü de ortaya çıktı. O görüntüler yaşanan depremin etkisini ve yaşanan paniği gözler önüne serdi.
Deprem bir motorunun kask kamerasına da yansıdı. Depremi fark eder etmez kızına ulaşmaya çalışan motorcu, insanların yaşadığı endişeyi ortaya koyarken sokaklardaki paniği de görüntüledi.
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İstanbul'un 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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