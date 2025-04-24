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İstanbul'daki Depreme Hastanede Yakalanan İki Hemşire Yoğun Bakımdaki Bebeklerin Başından Ayrılmadı

İstanbul'daki Depreme Hastanede Yakalanan İki Hemşire Yoğun Bakımdaki Bebeklerin Başından Ayrılmadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.04.2025 - 22:05

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İstanbul'da meydana gelen deprem, büyük bir korku ve endişe yarattı. Bu olayın ardından birçok insan, güvenlik endişesiyle geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kaldı. Yaşanan bu deprem ve ardından gelen sayısız artçı sarsıntı, insanların zihnine 'beklenen büyük İstanbul depremi'ni getirdi. Bu korkutucu anlar, birçok kişinin kamerasına yansıdı ve bu görüntüler, olayın boyutunu daha da net bir şekilde ortaya koydu. 

Depreme bir hastanenin yenidoğan servisinde yakalanan iki hemşire, depremi fark eder etmez bebeklerin yanına koştu. Yoğun bakımda tedavi gören bebeklerin başından ayrılmayan iki hemşirenin o anları hastanenin kamerasına yansıdı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Görüntülerdeki sağlık çalışanlarından Hubeydullah Görmez, o anda yaşananları anlattı.

Görüntülerdeki sağlık çalışanlarından Hubeydullah Görmez, o anda yaşananları anlattı.

Hemen bebeklere koştuklarını söyleyen Görmez 'Onlar iyi mi, herhangi bir ihtiyaçları var mı diye kontrol etmek istedik. Diğer odalardaki ekip arkadaşlarım da aynı şekilde benim yaptığımın aynısını hatta daha fazlasını yapmışlardır. Sonrasında da tahliye planlarını düşünmeye başladık. Zaten hastanemiz de dayanıklı ve sağlam olduğu için onun da gönül rahatlığı vardı. Tabii önceliğimiz yenidoğan sağlığı olduğu için onları koruma içgüdüsü devreye girdi.' dedi. 

O anları Sağlık Bakanlığı 'Size minnettarız.' notuyla paylaştı.

Benzer bir olay Kahramanmaraş'taki depremde de yaşanmıştı.

Benzer bir olay Kahramanmaraş'taki depremde de yaşanmıştı.

Gaziantep'teki bir hastanede bir sağlık çalışanı, deprem sırasında kuvözdeki bebekleri korumaya çalışmış, o görüntüler tüm dünyada gündem olmuştu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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