İstanbul'daki Depreme Hastanede Yakalanan İki Hemşire Yoğun Bakımdaki Bebeklerin Başından Ayrılmadı

İstanbul'da meydana gelen deprem, büyük bir korku ve endişe yarattı. Bu olayın ardından birçok insan, güvenlik endişesiyle geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kaldı. Yaşanan bu deprem ve ardından gelen sayısız artçı sarsıntı, insanların zihnine 'beklenen büyük İstanbul depremi'ni getirdi. Bu korkutucu anlar, birçok kişinin kamerasına yansıdı ve bu görüntüler, olayın boyutunu daha da net bir şekilde ortaya koydu.

Depreme bir hastanenin yenidoğan servisinde yakalanan iki hemşire, depremi fark eder etmez bebeklerin yanına koştu. Yoğun bakımda tedavi gören bebeklerin başından ayrılmayan iki hemşirenin o anları hastanenin kamerasına yansıdı.