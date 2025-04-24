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İstanbul'da Meydana Gelen Depremin Arından Geceyi Halı Sahada Geçiren İki Aile Birbirine Girdi

İstanbul'da Meydana Gelen Depremin Arından Geceyi Halı Sahada Geçiren İki Aile Birbirine Girdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.04.2025 - 19:12

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Geçtiğimiz gün İstanbul'da büyük bir deprem meydana geldi. Büyük İstanbul depremini bekleyen İstanbullular büyük endişe yaşadı. Evlerine girmek istemeyen halk geceyi sokakta geçirdi. Camiler ve okul bahçeleri halkın kullanımına açıldı. 

Geceyi İstanbul Başakşehir'deki bir halı sahada geçiren iki aile arasında kavga çıktı. Kavga anları halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İstanbul, 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

İstanbul, 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Bu deprem, tam 13 saniye sürdü ve ardından 250'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Herkesin dilinde olan ve beklenen büyük İstanbul depremi konusu, bu depremle birlikte daha da gündeme oturdu ve endişeleri artırdı. Deprem sürecinde yine ilginç anlar da yaşandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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