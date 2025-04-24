İstanbul'da Meydana Gelen Depremin Arından Geceyi Halı Sahada Geçiren İki Aile Birbirine Girdi

Bu deprem, tam 13 saniye sürdü ve ardından 250'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Herkesin dilinde olan ve beklenen büyük İstanbul depremi konusu, bu depremle birlikte daha da gündeme oturdu ve endişeleri artırdı. Deprem sürecinde yine ilginç anlar da yaşandı.