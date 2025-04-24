İstanbul'da Meydana Gelen Depremin Arından Geceyi Halı Sahada Geçiren İki Aile Birbirine Girdi

Geçtiğimiz gün İstanbul'da büyük bir deprem meydana geldi. Büyük İstanbul depremini bekleyen İstanbullular büyük endişe yaşadı. Evlerine girmek istemeyen halk geceyi sokakta geçirdi. Camiler ve okul bahçeleri halkın kullanımına açıldı.
Geceyi İstanbul Başakşehir'deki bir halı sahada geçiren iki aile arasında kavga çıktı. Kavga anları halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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İstanbul, 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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