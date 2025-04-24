Depreme Arabada Yakalanan 3 Arkadaş Ne Olduğuna Anlam Veremedi: "Sallama Şu Arabayı"

Her biri yaşanan paniği ve depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kere daha ortaya koydu. Yaşanan bu depremin ardından, büyük İstanbul depremi bir kere daha kendini hatırlattı. Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy gibi isimler, açıklamalarıyla paniğe kapılan halkı aydınlatmaya çalışırken ortaya farklı fikirler de çıktı.