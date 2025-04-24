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Depreme Arabada Yakalanan 3 Arkadaş Ne Olduğuna Anlam Veremedi: "Sallama Şu Arabayı"

Depreme Arabada Yakalanan 3 Arkadaş Ne Olduğuna Anlam Veremedi: "Sallama Şu Arabayı"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.04.2025 - 18:13

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İstanbul'da meydana gelen deprem yürekleri ağızlara getirdi. Beklenen bir 'büyük İstanbul depremi' gerçeği ile yaşayan İstanbullular, korku dolu anlar yaşadı. Soğuk havaya rağmen pek çok İstanbul'lu geceyi sokaklarda geçirdi. İlk depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da yaşandı. 

3 genç depreme arabada müzik dinlerken yakalandı. Birbirlerinin arabayı sallandığını düşünen gençler durumu farkedince büyük panik yaşadı. O anlar kameralarına anbean yansıdı.

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Gerçeklene depremde kameralara pek çok ilginç olay yansıdı.

Gerçeklene depremde kameralara pek çok ilginç olay yansıdı.

Her biri yaşanan paniği ve depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kere daha ortaya koydu. Yaşanan bu depremin ardından, büyük İstanbul depremi bir kere daha kendini hatırlattı. Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy gibi isimler, açıklamalarıyla paniğe kapılan halkı aydınlatmaya çalışırken ortaya farklı fikirler de çıktı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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