Depreme Arabada Yakalanan 3 Arkadaş Ne Olduğuna Anlam Veremedi: "Sallama Şu Arabayı"

İstanbul'da meydana gelen deprem yürekleri ağızlara getirdi. Beklenen bir 'büyük İstanbul depremi' gerçeği ile yaşayan İstanbullular, korku dolu anlar yaşadı. Soğuk havaya rağmen pek çok İstanbul'lu geceyi sokaklarda geçirdi. İlk depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da yaşandı.
3 genç depreme arabada müzik dinlerken yakalandı. Birbirlerinin arabayı sallandığını düşünen gençler durumu farkedince büyük panik yaşadı. O anlar kameralarına anbean yansıdı.
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Gerçeklene depremde kameralara pek çok ilginç olay yansıdı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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