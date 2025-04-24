Deprem Anında Evde Yalnız Olan Evcil Hayvanların Korku Dolu Anları Kameralara Yansıdı
Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem İstanbul için endişeye sebep oldu. Vatandaşlar can havliyle kendilerini oldukları yerden dışarı attı. Sokaklardaki kalabalık hala sürmekte. Vatandaşların yanı sıra hayvan dostlarımız da korku yaşadı. Özellikle sahibi evde olmayan evcil hayvanların korku dolu anları evlerin içerisinde yer alan kameralarla kayda geçti.
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Patili dostlarımız korkularıyla saklanacak yer aradı. 👇
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Görme engelli bir kedimizin yatağın altına girdiği anlar. 👇
Evde yalnızken depreme yakalanan köpek dostumuz. 👇
Birlikte olsalar da ne yapacağını bilemeyen golden retriever kardeşler. 👇
Tedirginlikle yerinden bile kalkamayan kedi dostumuz. 👇
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Deprem esnasında evde olan vatandaşlarımız ise patili dostlarıyla sokaklardaydı. 👇
Hayvan sahipleri, kedilerini köpeklerini yalnız bırakmadı. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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