Deprem Sırasında Kapalıçarşı’da Olan İki Arkadaş Korku Anında Kolona Sarıldı
6.2 şiddetinde gerçekleşen İstanbul depremiyle vatandaşlar can korkusu yaşadı. Art arda gerçekleşen depremler sebebiyle İstanbullular geceyi sokaklarda geçirmekte çareyi buldu. Vatandaşların deprem anına dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Şimdiyse Kapalıçarşı’da depreme yakalanan iki arkadaşın videosu gündemde. İkili, deprem sırasında yaşadıkları korkuyla ne yapacaklarını bilemeyip kolona sarılmıştı. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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İşte o anlar 👇
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6.2 büyüklüğündeki deprem Silivri açıklarında meydana gelmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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