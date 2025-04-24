Bir Binanın Eğik Mimarisi Sebebiyle İstanbullu Kadın Bina Yıkılıyor Sandı

İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem, beklenen İstanbul depreminin yaşanıyor olması ihtimaliyle vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Dün öğle saatlerinde gerçekleşen ilk depremlerle birlikte vatandaşlar can havliyle sokağa çıktı. O anları kayda alanlar oldu. Bir kadın da eğik mimaride olan bir binanın yıkıldığını sanarak video kaydını başlattı. Yaşadığı telaş sesine yansımıştı.

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