Bir Binanın Eğik Mimarisi Sebebiyle İstanbullu Kadın Bina Yıkılıyor Sandı
İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem, beklenen İstanbul depreminin yaşanıyor olması ihtimaliyle vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Dün öğle saatlerinde gerçekleşen ilk depremlerle birlikte vatandaşlar can havliyle sokağa çıktı. O anları kayda alanlar oldu. Bir kadın da eğik mimaride olan bir binanın yıkıldığını sanarak video kaydını başlattı. Yaşadığı telaş sesine yansımıştı.
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İşte o anlar 👇
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İlk depremlerin merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olarak aktarıldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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